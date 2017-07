Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die HSBC-Aktie nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 630 Pence belassen. Analystin Claire Kane lobte in einer Studie vom Montag die "guten Zahlen" der britischen Großbank. So hätten die Erträge im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Kernkapitalquote habe sich verbessert. Auch das Vorsteuerergebnis sei in allen Sparten besser als von ihr erwartet ausgefallen./ck/zb Datum der Analyse: 31.07.2017

ISIN: GB0005405286