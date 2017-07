Klartext: Nordex und Deutsche Bank

Liebe Leserin, lieber Leser,

klingt für mich ein bisschen wie "Sommerloch". Um was es geht: Heute früh gab es von Nordex Zahlen zu einer vor einem Jahr errichteten Binnenlandanlage (Typ N131/3300) in Rheinland-Pfalz.

Chart Nordex Aktie

Quelle: tradingview.com

Das Binnenland sei "windschwach", zudem sei das zurückliegende Jahr zusätzlich windschwach gewesen. Außerdem sei die Verfügbarkeit der Anlage "vermessungsbedingt" geringer gewesen. Vor diesem Hintergrund wertet es Nordex als Erfolg, dass die Anlage trotz der genannten Faktoren in den ersten zwölf Monaten "über neun GWh sauberen Strom" produziert habe. Der Betreiber der Anlage wird von Nordex mit diesen Worten zitiert: "Wir sind mit der Performance und der Zuverlässigkeit der Anlage sehr zufrieden." Man erweitere den genannten Windpark deshalb um zwei weitere N131/3300.

Nordex: Zahlen am 3. August

Letzteres kann Nordex natürlich freuen - doch sind das gewiss nicht die Auftragsvolumina, die nötig wären, um dem Kurs der Aktie richtig Rückenwind zu geben. Interessant wird es diese Woche im Hinblick auf die Auftragsvolumina, die Nordex im zweiten Quartal hereinholen konnte. Denn am Donnerstag, 3. August, steht die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen bei Nordex auf der Agenda. Dazu soll es dann auch eine Analysten-Telefonkonferenz geben. Diesen Termin sollten sich Nordex-Aktionäre vormerken, das könnte interessant werden.

Dann der Blick auf die Deutsche Bank-Aktie:

Die jüngsten Quartalszahlen der Deutschen Bank hatten nicht so richtig überzeugen können, auch wenn sie keineswegs schlecht waren. So erreichte der Gewinn nach Steuern im zweiten Quartal immerhin 466 Mio. Euro. Die Erträge lagen mit rund 6,6 Mrd. Euro aber ca. 10% unter dem entsprechenden Vorjahreswert. 1.525 weniger Vollzeitkräfte, was als Erfolg in dem Sinne gilt, da die "zinsunabhängigen Aufwendungen" gegenüber dem Vorjahresquartal um 15% gesunken sind. Mitarbeiter(innen) allerdings als reinen Kostenblock zu sehen, behagt mir persönlich allerdings nicht. Denn nach der Logik bedeutet "weniger = besser", und es ist ja (hoffentlich) nicht so, dass die Mitarbeiter(innen), die gehen mussten, vorher gar nichts geleistet haben.

Die Q2-Zahlen der Deutschen Bank finden Sie unter diesem Link

Deutsche Bank: "Nur" 31,4 Mio. Euro Bonuszahlungen

A propos Leistung: Die Deutsche Bank hat auch gemeldet, dass 11 ihrer Vorstandsmitglieder, die "während der Finanzkrise und danach" im Amt waren, auf einen Teil ihrer noch nicht ausbezahlten Bonuszahlungen verzichtet haben. Dazu Zitat: "Obgleich die Vorstandsmitglieder der Auffassung sind, dass sie ihr Amt stets mit der erforderlichen Sorgfalt ausgeübt haben und ihnen keine Pflichtverletzungen vorzuwerfen sind, verzichten sie als Ausdruck der Verbundenheit mit der Deutschen Bank freiwillig auf insgesamt 38,4 Millionen Euro." Deshalb sollen von den "69,8 Millionen Euro, die ihnen die Bank noch schuldet, lediglich 31,4 Millionen Euro ausbezahlt werden."

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Wer sich ärgert, büßt die Sünden anderer Leute." - Konrad Adenauer (1876-1967)

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart!

Ihr

Michael Vaupel