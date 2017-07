Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RIB Software nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Das zweite Quartal des Bausoftware-Herstellers habe solide Fortschritte gezeigt, schrieb Analyst Michael Briest in einer ersten Reaktion am Montag. Das dürfte am Markt positiv aufgenommen werden./ck/zb Datum der Analyse: 31.07.2017

ISIN: DE000A0Z2XN6