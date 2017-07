_wige MEDIA AG veräußert Beteiligung an der sport media group

_wige MEDIA AG veräußert Beteiligung an der sport media group

Köln, den 31.07.2017. Die _wige MEDIA AG (künftig: SPORTTOTAL AG) hat heute eine Vereinbarung zum Verkauf ihrer Beteiligung von 51 % an der sport media group GmbH, München, an die Motorsport Network, LLC, Miami (Florida), unterzeichnet. Die _wige MEDIA AG erzielt mit dem Verkauf einen Mittelzufluss in Höhe von 2,448 Mio. Euro und einen Buchgewinn von rund 600.000 Euro. Die sport media group GmbH ist mit Motorsport-Total.com und Formel1.de Marktführer für Motorsport-Portale in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der Veräußerung setzt die _wige MEDIA AG ihre Konzentration auf das schnell skalierbare Digitalgeschäft mit sporttotal.tv, Venues (Infrastrukturprojekte für Sportstätten) und Live (Rechtevermarktung von Live-Ereignissen, Events und Content Marketing) fort.

Kontakt:
Unternehmen: _wige MEDIA AG
Am Coloneum 2
50829 Köln
www.wige.de

_wige MEDIA AG
Am Coloneum 2
50829 Köln
Deutschland
www.wige.de
ISIN: DE000A1EMG56

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

