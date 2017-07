...(früher Twintec) Fahrverbote für Schmutz-Diesel in Städten verhindern? Nach Angaben von Baumot wurden die gesetzlich definierten Grenzwerte bei Stickoxid im vergangenen Jahr in 28 deutschen Städten verletzt. Eine mögliche Folge wären Fahrverbote für Fahrzeuge, die noch nicht der Abgasnorm Euro-6 entsprechen. Das Unternehmen bezifferte die Zahl der PKW, denen ein Fahrverbot droht, auf rund 13 Millionen. Jetzt kommt Baumot ins Spiel: Der Anbieter von Technologie zur Abgasnachbehandlung und Motorenentwicklung wirft ein besonderes Schlaglicht auf das sog. BNOx-System, mit dem eine Stickoxidreduktion bei Diesel-PKW um rd. 95 % möglich sein soll. Baumot schlägt das System als Nachrüstung für Euro-5-Fahrzeuge vor. Die Kosten je Einheit dürften sich auf ca. 1.500 Euro belaufen und sollen von den Automobilherstellern selbst getragen werden. Kommt man damit durch, wäre es eine Sensation mit gewaltigem Potenzial. Zum Bild gehört aber auch: Das Unternehmen hat im Zeitfenster 2013 bis 2015 (der vollständige Bericht für 2016 lag per 13. Juli noch nicht vor) im Vorsteuerergebnis jedes Jahr kräftig rot geschrieben; bei einem Umsatz von (jeweils kumuliert 2013 bis 2015) etwa 76,9 Mio. € wurde ein Vorsteuerverlust von etwa 29,8 Mio. € ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote erodierte von 58,8 % (2013) auf etwa 30,4 % per Mitte 2016.



Fazit: So spannend das Thema auch ist - für ein nachhaltig orientiertes Investment ist die in den letzten Wochen gezeigte Volatilität der Aktie einfach zu heftig. Selbst mit weitem Stop-Loss-Abstand läuft man Gefahr, mit dem entsprechenden Risikomanagement unglücklich aus der Kurve zu fliegen. Extreme Chance, extremes Risiko.



