Wir stehen am Beginn einer neuen technologischen Revolution: einer Ära, in der Milliarden von bisher unterschiedlichen und unabhängigen Geräten miteinander vernetzt werden und in der Lage sind, Informationen auszutauschen. Dieses Internet der Dinge (IoT; Internet of Things) verspricht, das Leben einfacher zu machen. Allerdings scheint die Fülle an IoT-Geräten, die gerade in unser Heim und Haus Einzug hält, schon jetzt unüberschaubar und nicht kompatibel zueinander zu sein. Dies schafft eine gewaltige Herausforderung für Betreiber und Dienstleister, die IoT-Dienste verwalten und anbieten möchten - mit zusätzlicher Hardware, die notwendig ist, um unterschiedlicher Kommunikationstechniken zu unterstützen.

Herausforderungen beim Ausbau des Smart-Home

Betrachten wir ein heute typisches Heimnetzwerk: ein Router oder ein Gateway dient als zentraler Knotenpunkt des Netzwerks, dessen primäre Aufgabe es ist, die Verbindung zum Breitband-Service zu verwalten. Das Gateway stellt ein oder mehrere Wi-Fi-Netzwerke für Geräte zur Verfügung, die auf Internet-Dienste zugreifen. Dies reicht für Heim-Multimedia-Geräte wie Tablets, Smart-TV-Geräte, PCs und so weiter aus. Zweifellos wird dabei ein Übergang auf den neuen Standard 802.11ax stattfinden, um eine noch schnellere Datenübertragung zu gewährleisten.

Aber Wi-Fi ist nicht der einzige Funkstandard. Er wird als zu schwergewichtig für Smart-Home-Geräte mit Sensoren und Controllern angesehen, die nicht die hohe Bandbreite benötigen, die Wi-Fi bietet. Der Standard ist auch ungeeignet für Produkte, die eine Datenanbindung über größere Distanzen erfordern, da Wi-Fi über einen einzigen Zugangspunkt nur einen bestimmten Bereich abdeckt.

Das IoT und Smart-Home-Produkte nutzen passendere Standards wie Zigbee, Z-Wave, Thread und Bluetooth. Sie bieten die ideale Abwägung zwischen Stromverbrauch, Bandbreite und Abdeckung für bestimmte Anwendungen. Während fortschrittliche Home-Gateways nun zusätzliche Funkstandards integrieren - was keinesfalls Standard ist - bieten die Service-Betreiber kleine IoT-Hubs an, um die erforderliche Datenanbindung bereitzustellen, die oft nur eine Ethernet-Bridge zu ihrer gewählten Funktechnik darstellt.

Dies ist eine einfache Lösung, führt aber zwangsläufig zu mehreren IoT-Hubs, die mit dem vorhandenen Heim-Router vernetzt sind - in der Regel ein Hub für jeden Service. Dies erhöht die Menge an Hardware im Haus, was für Verbraucher möglicherweise verwirrend und nicht gerade umweltfreundlich ist. Darüber hinaus besteht auch die Gefahr, dass sich eine unzuverlässige Datenanbindung durch überlappende Netze ergibt. Schließlich gibt es keine Garantie, dass zwei verschiedene IoT-Hubs nicht die gleichen Funkfrequenzen und Netzwerkprotokolle verwenden. Eine Lösung wäre, diese Hardware in das bestehende Home-Gateway zu integrieren - was aber weitere Anforderungen mit sich bringt.

Die Herausforderung der Integration

Das Hinzufügen von IoT-Hubs, um Smart-Home-Dienste bereitzustellen, ist die bevorzugte Vorgehensweise, da diese Hubs eine gezielte, kostengünstige Lösung mit dedizierten Datenverarbeitungsressourcen bieten. Darüber hinaus steht ein entsprechendes Maß an Sicherheit zur Verfügung, da die Hardware in der Regel für einen einzigen Zweck konzipiert wurde.

Die Verlagerung dieser Hardware (speziell die Funktechnik) in das Home-Gateway ist relativ einfach. Die ...

