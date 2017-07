Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG Unternehmen: PSI AG ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Q2 2017 results Empfehlung: ADD seit: 31.07.2017 Kursziel: 17,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 16.06.2009, vormals BUY Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 14.00 to EUR 17.00. Abstract: PSI is currently benefiting both from a cyclical upturn at its Production Management business and a structural increase in demand at Energy Management. Reorganisations and spin-offs at Energy Management's German utility customers are prompting increased readiness to invest in digitalised solutions. Following stronger than expected Q2 results, we have revised up our 2018 and 2019 EBIT forecasts by 5.3% and 17.6% respectively. We maintain our Add recommendation but have increased the price target to EUR17.00 (previously EUR14.00). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 14,00 auf EUR 17,00. Zusammenfassung: PSI profitiert derzeit sowohl von einem zyklischen Aufschwung im Geschäftsfeld Produktionsmanagement als auch von einer strukturellen Erhöhung der Nachfrage im Energiemanagement. Unternehmensaufspaltungen und Reorganisationen erhöhen die Bereitschaft von PSIs deutschen Energiemanagementkunden, in neue digitale Geschäftsmodelle zu investieren. Nach den stärker als erwarteten Q2-Ergebnissen haben wir unsere EBIT-Prognosen für 2018 und 2019 um 5,3% bzw. 17,6% angehoben. Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei, aber erhöhen das Kursziel auf EUR17,00 (vorher: EUR14,00). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15455.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

