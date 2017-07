Die Electronic Arts-Aktie ist vergangene Woche im Zuge der Bilanzveröffentlichung zunächst unter Druck geraten. Für den Herbst diesen Jahres hat der Konzern aber bereits wieder einen Kracher in der Pipeline: "Battlefront 2" wird veröffentlicht. Zudem hat EA nun auch den nächsten Ableger der "Battlefield"-Reihe für 2018 angekündigt. Mehr zum Trading-Tipp des Tages erfahren Sie hier von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Wie Sie sich aktuell am besten positionieren und wo die nächsten Hürden liegen, das erfahren Sie in diesem Trading-Tipp. Der Experte stellt Ihnen ein Trading-Set-Up zusammen.