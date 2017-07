Am 20. Juli tagte die Europäische Zentralbank (EZB) turnusmäßig, um über die weitere Zinspolitik zu entscheiden. Erwartet wurde von vielen Experten zumindest ein Zeichen, dass ein schrittweiser Ausstieg aus der derzeitig ultralockeren Geldpolitik bevorsteht, insbesondere in Form einer Reduzierung der monatlichen milliardenschweren Anleihenkaufprogramme. Doch dieses Signal kam trotz bester Argumente nicht. Was treibt die Notenbank also um, und was...

Den vollständigen Artikel lesen ...