Liebe Leser,

in diesem Jahr verlor die Vorzugsaktie von Porsche ein wenig an Boden. Der bisherige Verlust beträgt etwas mehr als 5 %. Durch die anhaltenden Spekulationen über ein Auto-Kartell in Deutschland haben sich einige Marktteilnehmer von den entsprechenden Automobil-Titeln getrennt. Auch die Porsche-Aktie hat keine einfache Woche hinter sich.

Die Porsche-Aktie nähert sich jetzt wieder der 48-Euro-Marke an

Die nächste Unterstützung befindet sich bei rund 48 Euro und ... (Johannes Weber)

