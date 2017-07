Medienmitteilung

SHL gibt Finanzergebnisse 2016 bekannt

Tel Aviv / Zürich, 31. Juli 2017 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, gab heute die geprüften Finanzergebnisse 2016 bekannt. SIX Exchange Regulation hatte dem Unternehmen einen Aufschub für die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2016 bis Ende Juli 2017 gewährt.

Der Gesamtumsatz stieg um 9.2% auf USD 40.5 Mio., gegenüber dem Gesamtumsatz von 37.1 Mio. 2015

EBITDA USD 1.0 Mio., verglichen mit einem negativen EBITDA USD 9.0 Mio. 2015

Ausserordentliche, einmalige Posten, inklusive Fehlerberichtigungen und Anpassungen für Steuern, umsatzbasierte Löhne sowie Kommissionen wie auch Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen haben einen negativen Effekt auf das Eigenkapital in der Höhe von USD 16.8 Mio. (siehe unten)

Nettoverlust USD 11.1 Mio. gegenüber einem Nettoverlust von USD 15.7 Mio. 2015

Anstieg der liquiden Mittel von USD 1.9 Mio. mit einem negativen Free Cash Flow aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit von USD 2.2 Mio.*

Yoav Rubinstein, CEO von SHL, sagte: "Wir haben eine relativ stabile Geschäftsentwicklung in unseren zwei Kernmärkten Deutschland und Israel, trotz der Wechsel in der Gruppenleitung. Zudem starteten wir Initiativen, um unseren Fussabdruck in neuen Märkten wie in den USA und China zu vergrössern."

Operative Ergebnisse

In Deutschland stieg der Umsatz um 30.2% auf USD 20.7 Mio. (Vorjahr USD 15.9 Mio.) aufgrund eines Ertrags aus Kosteneinsparungen in der Höhe von EUR 5.3 Mio. gemäss eines Dienstleistungsvertrags für die Behandlung chronischer Krankheiten in Deutschland ("CDMS-Vertrag") bezogen auf das Jahr 2015, wie im Mai 2017 mitgeteilt wurde.

In Israel sank der Umsatz verglichen mit dem Vorjahr um 7.1% auf USD 19.6 Mio. Der Rückgang ist vor allem auf das Auslaufen von Servicevereinbarungen mit Institutionen und einem Rückgang des Ertrags in Bezug auf Abonnenten zurückzuführen ist.

Kennzahlen

in USD Millionen 2016 2015 Veränderung Umsatz Deutschland

Israel

RdW 40.5 20.7 19.6 0.2 37.1 15.9 21.1 0.1 9.2% 30.2% (7.1%) 100% LBIT (4.8) (14.5) EBITDA 1.0 (9.0) Nettoverlust (a) (11.1) (15.7) Freier Cashflow aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit* (2.2) 1.3

* Investitionstätigkeit umfasst nur Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.

Die oben aufgeführten Ergebnisse beinhalten die Änderungen der Umsatzschätzungen gemäss der Vereinbarung mit SIX Exchange Regulation über die Korrektur von Buchhaltungsfehlern im Jahr 2015. Die betreffenden Fehler beziehen sich vor allem auf (a) Daten, die SHL 2014 erhalten hatte und damals bei der Bewertung zweier leistungsbasierter Verträge infolge vermeintlich fehlender statistischer Signifikanz nicht adäquat berücksichtigte; und (b) Aufwendungen für die Erneuerung eines Kundenvertrages, verbucht im Jahresbericht des Jahres 2015 anstatt des Jahres 2016.

Die oben aufgeführten Ergebnisse beinhalten auch die folgenden ausserordentlichen, einmaligen Posten, die bereits in der Medienmitteilung von SHL am 21. Juli 2017 erwähnt wurden:

Einkommenssteuer: Wie bereits berichtet, erhielt SHL im November 2016 einen rechtskräftigen Gerichtsentscheid betreffend der Einschätzung der Ertragssteuer aus früheren Jahren. Die 2016 zu verbuchende zusätzliche Steuerpflicht beträgt USD 4.7 Mio.

Umsatzbasierte Löhne und Provisionen: SHL hat beschlossen, ihre Bilanzierungsregeln in ÜberÂeinstimmung mit IFRS 15 zu ändern. Die Regel tritt ab 1. Januar 2018 in Kraft. Dies erfordert eine rückwirkende Anpassung von USD 3.8 Mio., welche aus einer Abschreibung von USD 3.4 Mio. in der Eröffnungsbilanz von 2015 und zusätzlichen Aufwendungen von USD 0.4 Mio. im Jahr 2015 besteht. Die Auswirkungen für 2016 aufgrund der Änderung der Bilanzierungsregeln sind marginal.

Anpassungen im Anlagevermögen: SHL hat einen technischen Fehler im Anlagespiegel korrigiert und wird Wertminderungen auf alten Geräten verbuchen, was zu einer Anpassung des AnlageÂvermögens von USD 2.6 Mio. führt. Davon werden netto USD 1.6 Mio. per 31. Dezember 2016 wie in den Vorjahren als Restatement verbucht werden.

Kapitalisierung der Entwicklungskosten: SHL hat beschlossen, gewisse veraltete Vermögenswerte abzuschreiben und bestimmte weitere Vermögenswerte im Hinblick auf technologische Fortschritte und die Projektionen des Unternehmens zu mindern, was die immateriellen Vermögenswerte insgesamt um USD 1.7 Mio. reduziert.

Zusammen mit weiteren Posten wie einer Wertminderung bei latenten Steuern in Israel, Lagervorräten und immateriellen Vermögenswerten werden sich diese ausserordentlichen Effekte im Umfang von USD 16.8 Mio. auswirken (beziehungsweise USD 11.0 Mio. nach Abzug des zusätzlichen Einkommens von EUR 5.3 Mio. aus Kosteneinsparungen im Rahmen des CDMS-Vertrages in Deutschland - im Vergleich zu den am 21. Juli 2017 publizierten vorläufigen Zahlen, die damals nicht endgültig waren, ist dieser Wert aufgrund einer zusätzlichen Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten um USD 1.7 Millionen höher).

Der Geschäftsbericht 2016 ist abrufbar unter: http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/financial-reports-pres-2016/

Kurzprofil SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. Die Unternehmung operiert in Israel, Deutschland, Indien und in den USA in einem Geschäftssegment, Telemedizinische Services. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957) und betreibt das ADR Programm am Over-the-Counter-(OTC)-Mark mit dem Tickersymbol SMDCY. Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

