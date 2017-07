Strasbourg (ots) - Der Kultursender ARTE trauert um die französische Schauspielerin Jeanne Moreau, die heute im Alter von 89 Jahren verstorben ist.



In Gedenken an die Schauspielerin und Sängerin zeigt ARTE am heutigen Abend zwei Kultklassiker der französischen Filmlegende.



Montag, 31. Juli 2017, um 20.15 Uhr TAGEBUCH EINER KAMMERZOFE Spielfilm von Luis Buñuel Frankreich/Italien, 1964, 93 Min.



Das Dienstmädchen Célestine aus Paris (Jeanne Moreau) tritt eine neue Stelle in der französischen Provinz an. Sowohl bei der bürgerlichen Herrschaft als auch bei den Hausangestellten trifft sie auf Verkommenheit und zerfallende Sitten. Als sich zwischen alltäglichem Gezänk und Bösartigkeit plötzlich ein Mord ereignet, schöpft Célestine Verdacht. Jeanne Moreau in der Rolle des Hausmädchens Célestine befördert die unter der Fassade lauernden Untugenden eines Milieus zutage, das Luis Buñuel zutiefst verachtete und in vielen seiner Filme auf teils schockierende Art und Weise kritisierte.



Montag, 31. Juli 2017, um 21.50 Uhr JULES UND JIM Spielfilm von François Truffaut Frankreich, 1961, 101 Min.



François Truffauts Klassiker aus dem Jahr 1961 erzählt melancholisch und heiter zugleich die Geschichte einer Ménage-à-trois mit Jeanne Moreau und Oskar Werner in den Hauptrollen. Jules, ein junger Österreicher, und Jim, ein junger Franzose, lernen sich vor dem Ersten Weltkrieg in der Pariser Künstlerszene kennen. Auf ihren Streifzügen durch die Stadt treffen die beiden Catherine und sind fasziniert von dieser unberechenbaren und leidenschaftlichen Frau. Für Jeanne Moreau und Oskar Werner - beide drehten später weitere Filme mit Truffaut - bedeutete JULES UND JIM eine Neuorientierung ihrer Karrieren. Vor allem für Schauspielerin Moreau war der Film der Auftakt zu einer langen Filmkarriere.



