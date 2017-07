Von Doug Cameron

DETROIT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Boeing gründet eine neue Sparte zur Entwicklung und zum Bau von Avionik-Systemen. Damit setzt die Boeing Co ihre Strategie fort, wichtige Technologien wieder ins eigene Haus zu holen, um Kosten zu sparen. Die neue Sparte Boeing Avionik werde das bestehende Angebot an elektronischen Systemen erweitern und sich auf Bereiche wie Navigation und Flugsteuerungssysteme für künftige Verkehrs- und Militärflugzeuge konzentrieren.

Boeing produziert bereits eine Bandbreite an Elektronikprodukten für Flugzeuge. Die neue Sparte werde mit 120 Mitarbeitern starten, soll aber bis 2019 rund 600 Mitarbeiter beschäftigen.

Der US-Konzern aus Chicago kündigte den Schritt am Montag in einer Mitteilung an Mitarbeiter an. Damit dringt Boeing noch tiefer ins Territorium großer Zulieferer wie Rockwell Collins und Honeywell ein, nachdem der Konzern vor Kurzem bereits sein Dienstleistungsgeschäft ausgeweitet hat. Die Sparte sei nach Rücksprache mit den Zulieferern gegründet worden, teilte der Konzern seinen Mitarbeitern mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2017 13:01 ET (17:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.