Stuttgart (ots) - Für alle Reisemobilisten und Camping-Fans gibt es jetzt "Campanio - Dein Campingplatz und Du!". Die interaktive Service-Plattform des DoldeMedien Verlags (Stuttgart) setzt ganz auf Emotionen statt nüchterner Fakten und bietet der Camping-Community sowie Campingplatz-Betreibern ein attraktives Forum zum Erlebnisaustausch.



Emotionen, Erfahrungen, Erlebnisse: Die neue Website "Campanio - Dein Campingplatz und Du!" bietet unter www.campanio.eu reiselustigen Camping-Freuden jetzt ein innovatives 360-Grad-Service-Erlebnis. Das beginnt bei der Wahl des Campingplatzes nach individuellen Vorlieben (z.B. aktiv, entspannungssuchend, romantisch, preiswert, familientauglich, komfortabel), geht über die Möglichkeit der Buchungsanfrage bis hin zu konkreten Tipps vor Ort und zum Erfahrungsaustausch mit Campingplatzbetreibern und anderen Reisemobilisten.



"Campanio" wird betrieben von der DoldeMedien Verlag GmbH. Der Stuttgarter Verlag (u.a "Bordatlas", "Reisemobil international", "Camping, Cars & Caravans", "CamperVans", "Glamping") zählt zu Europas renommiertesten Special-Interest-Verlagen im Bereich Reisemobilität. "Campanio ist eine Wortschöpfung aus CAMPING und KOMPAGNON: Das Campanio-Angebot ist persönlicher Freund und Berater, egal ob man den nächsten Urlaub sucht oder vor Ort den Platz erkunden will", sagt Tanja Herkert, Leitung Business Development und Marketing bei DoldeMedien. "In der einzigartigen Kombination aus langjähriger Camping-Erfahrung und Leidenschaft unserer Redaktionen einerseits und der Digital- und Social Media-Kompetenz unseres jungen Business Development-Teams andererseits unterscheidet sich Campanio deutlich von herkömmlichen Camping-Webseiten."



Bei Campanio sind mehr als 5.500 europäische Campingplätze gelistet. Nutzer können mithilfe der einzigartigen Campanio-Emotionen ihre Traumurlaub-Vorstellungen auswählen, diese bewerten, Buchungsanfragen senden, Fragen an die Community stellen, anderen Camping-Fans konkrete Tipps geben oder eigene Bilder hochladen. Ein regelmäßiger, kostenloser Newsletter informiert eingetragene Nutzer über besondere Trends und Highlights und gibt hilfreiche Tipps für das ideale Campingvergnügen.



