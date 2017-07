Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Foresee Pharmaceuticals Co.,

Ltd. (6576.TWO) ("Foresee") verkündete heute die Ernennung von Dr.

Lawrence Gan zum Chief Executive Officer (CEO). Er wird ab 1. August

2017 in seiner neuen Funktion tätig sein.



Dr. Lawrence Gan wird für die weltweite Strategie von Foresee

zuständig sein. Hierzu zählen die Portfolio-Planung, Technologie- und

Plattformforschung, präklinische und klinische Entwicklung,

Kommerzialisierung, M&A und Kapitalmarktaktivitäten. Dr. Ben Chien,

Gründer und Vorstandsvorsitzender, wird eng mit Dr. Gan

zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang und einheitliche

Umsetzungen von Unternehmensstrategien zu gewährleisten. Dank seiner

30-jährigen Erfahrung im strategischen und betriebswirtschaftlichen

Bereich der Pharmabranche, seinem wissenschaftlichen Fachwissen bei

der Pharmaforschung und Arzneimittelentwicklung in mehreren

therapeutischen Bereichen und seinem breiten Netz an

Schlüsselkontakten zur Biotech- und Pharmabranche, zum Hochschulwesen

und zu Regierungsbehörden wird Dr. Gan eine entscheidende Rolle in

der Führungsetage von Foresee spielen. Dr. Gan kann auf die starke

Grundlage von Dr. Chien aufbauen und Foresee in die nächste Phase des

Wachstums und der Wertschöpfung begleiten.



Vor seiner Position bei Foresee fungierte Dr. Lawrence Gan als

President und CEO vom Development Center for Biotechnology (DCB) in

Taipei (Taiwan). Er verhalf DCB, als gemeinnützige Organisation zu

einem energetischen Pharmaunternehmen zu werden, und brachte die

Biotech-Branche in Taiwan aktiv voran. Dazwischen arbeitete er bis zu

seiner Rückkehr nach Taiwan im Jahre 2015 als Senior Director bei

Biogen, Inc., als Director of Drug Discovery bei

Boehringer-Ingelheim, als Senior Director bei Millennium

Pharmaceuticals, Inc., als Director bei DuPont Merck Pharmaceuticals

Co., und als Principal Investigator bei GSK. Dr. Gan nahm an 5

NDA/BLA-Registrierungen und mehr als 25 IND-Anmeldungen teil.

Außerdem brachte er über 80 Publikationen heraus. Dr. Gan studierte

an der Tulane University, wo er einen Ph.D. in bioorganischer Chemie

erlangte, und ging nach seiner Promotion einigen Forschungsarbeiten

an der M.I.T nach.



"Wir freuen uns, dass Dr. Lawrence Gan unser weltweites Team in

dieser schnellen Expansionsphase leiten wird", bestätigte Dr. Ben

Chien, Executive Chairman von Foresee. "Dr. Gan wird mit seiner

umfassenden und praktischen Erfahrung bei der Arzneimittelentwicklung

sowie seinen Einblicken bei politischen Entscheidungen einen

wertvollen Beitrag zum langfristigen Wachstum von Foresee leisten."



Über Foresee Pharmaceuticals Co. Ltd.



Foresee ist ein Biopharma-Unternehmen mit Sitz in Taiwan und den

USA und wird an der Börse von Taipeh gehandelt. Bei der F&E-Arbeit

von Foresee gibt es zwei Schwerpunktbereiche: die einzigartige

Verabreichungsplattform für SIF-Depots und zugehörige

Arzneimittelprodukte für spezielle Märkte sowie die transformativen

präklinischen und klinischen NCE-Frühphasenprogramme mit Fokus auf

entzündliche und fibrotische Erkrankungen mit großem ungedecktem

Bedarf. Zum Produktportfolio von Foresee zählen Programme im frühen

und fortgeschrittenen Stadium, wie FP-001, eine stabile,

vorgemischte, vorgefüllte Version des Leuprolid-Depots für

Injektionen, die vor kurzem eine Phase-3-Studie erfolgreich zum

Abschluss gebracht hat, FP-025, ein hochselektiver oral verabreichter

MMP-12-Inhibitor zur Bekämpfung entzündlicher und fibrotischer

Erkrankungen, der sich derzeit im Abschluss der Phase-1-Studie

befindet, und FP-045, ein oraler, niedermolekularer Agonist von ALDH2

(Aldehyde Dehydrogenase 2), eines mitochondrialen Enzyms, das als

wichtiger Regulator von reaktiven Aldehyden, oxidativem Stress und

über Mitochondrien vermittelte Erkrankungen, wie NAFLD/NASH und

Herz-Kreislauferkrankungen dient. Näheres unter

www.foreseepharma.com.



