Die US-Regierung hat Finanzsanktionen gegen Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro verhängt. Hintergrund ist die umstrittene Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung, die das Land in eine Diktatur verwandeln könnte.

Die US-Regierung verhängt gegen Venezuelas sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro wegen der jüngsten Entwicklungen Finanzsanktionen. Mögliche Vermögen von Maduro in den USA würden eingefroren und US-Bürgern alle Geschäfte mit ihm verboten, teilte das Finanzministerium am Montag in Washington mit.

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump reagiert damit auf die international scharf kritisierte Wahl ...

