Bielefeld (ots) - Einheitliche Tickets und Tarifbestimmungen, dazu eine transparente, gerechte Preisgestaltung, bei der nur die Entfernung zwischen Start und Ziel zählt: Der Westfalentarif ist ein Meilenstein, weil er das Reisen innerhalb Westfalens einfacher und bequemer macht. Anlaufschwierigkeiten, die es sicherlich geben wird, ändern nichts daran. Tarifgrenzen sind für Kunden lästig. Sie werden durch den Westfalentarif beseitigt. Dass er nicht alle westfälischen Städte umfasst, ist ein Schönheitsfehler, aber keine Katastrophe. Die meisten Menschen in OWL zieht es nach Dortmund und nicht nach Recklinghausen. Der Westfalentarif ist mehr als ein Fahrschein. Über die regionale Zusammenarbeit von mehr als 60 Verkehrsunternehmen in 16 Kreisen und drei kreisfreien Städten fördert er auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Region. Es ist ein Ausrufungszeichen gegen Kirchturmdenken. »Der Eine für Bus und Bahn« - mit diesem Slogan wird für den Westfalentarif geworben. Nach dem einen Tarif für Westfalen sollte einer für Nordrhein-Westfalen folgen. Zum Wohle der Kunden.



