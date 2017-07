Schanghai (ots/PRNewswire) - Während einer Pressekonferenz am 26. Juli hat Perfect World CEO Dr. Robert Hong Xiao in einer Präsentation mehr als 30 mit Spannung erwartete Produkte vorgestellt und das Publikum über die Entwicklungsarbeit des Unternehmens im vergangenen Jahr unterrichtet. Er lieferte auch Einblicke zu Trends in der chinesischen Unterhaltungsbranche.



Mehr als 30 ausgeklügelte Games für die anspruchsvollsten Benutzer der verschiedensten Gaming-Kategorien



Zu den über 30 erstklassigen Titeln zählen die Handyspiele Zhu Xian Mobile, Legend of The Condor Heroes, Lun Hui Jue, Meng Jian Ji und die offizielle Handyversion von Legend of Martial Arts sowie DOTA2, CS:GO, Crossout, The Flame in the Flood, Subnautica und die PS4-Ausgabe von 3on3 Freestyle und Unruly Heroes, die auf PC-Client-, Handy-, Web-, Konsolen- und VR-Gamingplattformen erhältlich sind. Die Games decken das volle Spektrum der Spielervorlieben ab, darunter Fantasy, Shooting, quadratische Elemente, Action, MMORPG und Sport.



Dr. Xiao kommentierte: "Hochqualitative Inhalte stehen immer im Mittelpunkt der Arbeit eines Content-Produzenten. Wir legen schon seit jeher einen Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung sowie Produkte."



Perfect World präsentierte auf ChinaJoy eine Reihe hochqualitativer Produkte, darunter solche mit quadratischen Elementen, eSports sowie innovativen Ansätzen für klassische, nostalgische Games.



Dr. Xiao betonte auch das Engagement von Perfect World in Film und Fernsehen auf Basis einer Inkubationsplattform mit fünf Produktionsteams: Beijing Xinbaoyuan Movie & TV Investment, Beijing Huamei Shikong Media, Beijing Wanmei Pengrui Entertainment, Beijing Wanmei Jianxin Entertainment und Jianghe Studio. Insgesamt haben die Teams 38 hochgelobte Shows hervorgebracht, einschließlich Shen Hai Li Jian, My Physical Education Teacher, Gui Qu Lai, The Most Beautiful Youth Time und Hero Dog Season 3.



Netzwerk zur universellen Integration quer durch das Ökosystem im gesamten Unterhaltungsbereich



"In den letzten Jahren hat sich die gesamte Unterhaltungsbranche grundlegend gewandelt. Die Spieler sind in Sachen Produkte, Inhalte und Standort nicht auf die Kooperation mit Gleichgesinnten beschränkt, da mehr Unternehmen in der breiteren Branchenkette tätig sind", so Dr. Xiao weiter.



Neben einer Kooperation mit Allied eSports zur Errichtung eines eSports-Ökosystems (einschließlich Wettkämpfen und Talententwicklung) hat Perfect World in einer Win-Win-Technikpartnerschaft mit dem chinesischen Anbieter von Kommunikationsgeräten Huawei Handyspiele entwickelt. Aus einer weiteren Zusammenarbeit mit Huarong Group ist eine kulturelle und kreative Industrieplattform hervorgegangen, die Forschung und Produktion integriert.



Im Film- und Fernsehgeschäft hat Perfect World 2016 Antaeus Group Theater Chain and Cineplex übernommen und 2017 in Xi'an Jaywalk Media & Entertainment investiert, wodurch ein Konzern aus sieben Hauptgeschäftsbereichen entstanden ist.



Zuvor hatte Perfect World seine Reichweite über Landesgrenzen hinaus ausgedehnt und Game-Produkte in mehr als 100 Ländern und Regionen weltweit exportiert. Mit über 20 Filialen in Europa, Nordamerika, Japan, Südkorea und Südostasien hat der Game-Entwickler seine Kooperation mit internationalen Game-Publishern und die Integration seiner globalen Ressourcen vorangetrieben.



Perfect World Pictures hat zusammen mit Village Roadshow Entertainment und WME-IMG 2017 Perfect Village Entertainment aufgelegt. Dies folgte auf eine strategische Partnerschaft mit Universal Pictures, die 2016 unterzeichnet wurde.



In einem Zeitalter, in dem die Nachfrage nach revolutionären Technologien und Unterhaltungsprodukten steigt, legt Perfect World den Fokus auf IP und arbeitet kontinuierlich am Geschäftswachstum durch branchenübergreifende Kooperation und Integration in den Bereichen Filme, Games, Literatur, Animation und Bildung. Mit einem Netzwerk als Grundgerüst zur Befähigung der universellen, branchenübergreifenden Integration hat Perfect World für seine Nutzer personalisierte und hochwertige Inhalte geschaffen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/540005/Sharing_The_Latest_ News___Perfect_World_Latest_Games.jpg



OTS: Perfect World newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127470 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127470.rss2



Pressekontakt: Liu Dong +86-10-57806366 liudong107284@pwrd.com