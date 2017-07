NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Dienstag (9.55 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für Juli. Von der Deutschen Presse-Agentur befragte Volkswirte rechnen zum Auftakt der Sommerpause mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit um 55 000 bis 60 000 Erwerbslose auf rund 2,53 Millionen. Das wären dennoch rund 130 000 weniger als vor einem Jahr. Mit dem Beginn der Sommerferien in einigen Bundesländern verschieben viele Firmen ihre Einstellungen auf den Frühherbst. Zudem melden sich erfahrungsgemäß im Juli viele junge Männer und Frauen nach dem Ende ihrer Lehre erst einmal arbeitslos. Viele von ihnen finden aber in der Regel zum Ende der Sommerpause eine Stelle./kts/DP/he

