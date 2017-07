Beinahe schien es so, als ob die Aktie von bet-at-home.com einen eingebauten Kursturbo hätte. Innerhalb von nur drei Jahren gewann der Anteilschein des Anbieters von Online-Wetten von 25 auf 150 Euro an Wert - on top gab es in diesem Zeitraum sogar noch gut 10 Euro je Anteilschein an Dividenden - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...