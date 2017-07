AURELIUS schließt Verkauf des Kompressorenherstellers SECOP an die Nidec-Gruppe erfolgreich ab

AURELIUS schließt Verkauf des Kompressorenherstellers SECOP an die Nidec-Gruppe erfolgreich ab

- Verkaufspreis 185 Mio. EUR - Rund 100 Mio. EUR positiver Ergebniseffekt

- YTD bereits zwei sehr erfolgreiche Unternehmensverkäufe mit Verkaufserlösen von in Summe über 400 Mio. EUR

- 2017 wird erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte

München, 1. August 2017 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) hat den Verkauf der Konzerntochter SECOP an die Nidec-Gruppe mit Sitz in Kyoto (Japan) mit Vollzug der Transaktion zum 31. Juli 2017 erfolgreich abgeschlossen. Der Verkaufspreis von 185 Mio. EUR (Enterprise Value "EV") bedeutet ein Multiple von ca. 11x auf das eingesetzte Kapital. AURELIUS wird aus dieser Transaktion im dritten Quartal 2017 einen positiven Effekt auf das EBITDA des Gesamtkonzerns von rund 100 Mio. EUR erzielen.

Die Veräußerung von SECOP ist damit der zweitgrößte Unternehmensverkauf durch AURELIUS. Erst Anfang Juli 2017 hatte AURELIUS das Tochterunternehmen Getronics an den strategischen Investor Bottega InvestCo. für einen Verkaufspreis von 220 Mio. EUR (EV) veräußert. Aus dieser Transaktion hat AURELIUS einen positiven Effekt auf das EBITDA des Gesamtkonzerns von 160 Mio. EUR erzielt, der ebenfalls im dritten Quartal verbucht wird. In Summe konnte AURELIUS damit durch die Veräußerungen von Getronics und SECOP im laufenden Geschäftsjahr 2017 bereits Erlöse aus Unternehmensverkäufen in Höhe von mehr als 400 Mio. EUR erzielen.

Neben diesen Verkaufserfolgen sorgt auch die gute operative Entwicklung der Konzerntöchter dafür, dass AURELIUS die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 Anfang Juli anheben konnte. Der AURELIUS Vorstand rechnet damit, dass das EBITDA des Gesamtkonzerns im laufenden Geschäftsjahr 2017 auf voraussichtlich über 650 Mio. EUR steigen wird.

"Wir blicken sehr optimistisch auf die zweite Jahreshälfte, unser bestehendes Portfolio entwickelt sich größtenteils erfreulich und wir sehen auf der Kauf- wie auch Verkaufsseite weiterhin großes Interesse", so Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities. "Und die Zahlen geben uns auch weiterhin Recht, wir konnten alleine in diesem Jahr bereits rund 190 Mio. EUR in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an unsere Aktionäre ausschütten. Zudem haben wir vor einer Woche ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 50 Mio. EUR gestartet, das diesen Wert weiter erhöhen wird."

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.500 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,5 Milliarden Euro (Juli 2017).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

