Das nach 2014 zum zweiten Mal von Condair, Experte für Luftbe- und -entfeuchtungssysteme veranstaltete Effizienz-Forum hatte am 5. Juli im Münchner Hotel The Charles mit ENGIE Refrigeration einen neuen Partner. Zu den Schwerpunktthemen gehörten Effizienz und Nachhaltigkeit. Beide Schwerpunkte fordern derzeit noch permanente Aufklärung auf Anbieterseite und Betreiberwillen zur Investition. Denn technische Entwicklungen, wie die indirekte Verdunstungskühlung, oder ölfreie Turbokältemaschinen für neue HFO-Kältemittel haben beide ihren Wert, einen Nutzen - und damit ihren Preis. Jörn Stiegelmeier, Leiter Technologie & Entwicklung bei ENGIE Refrigeration, führte mit Zahlen und Betrachtungen in die großen anstehenden Aufgaben ...

