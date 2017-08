Aliso Viejo, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Unternehmen wird für seine Initiative' Step IT Up America' für Kriegsveteranen geehrt



UST Global, ein führender digitaler Technologiedienstleister, ist stolzer Empfänger des 'Pro Patria'-Preises, der vom ESGR-Komitee (Employer Support of the Guard and Reserve) des US-Bundesstaates Kalifornien vergeben wird. Das Unternehmen wird damit für sein Engagement für die Kriegsveteranengemeinde im Rahmen seines Programms 'Step IT Up America' geehrt. 'Pro Patria' ist die höchste Ehre, die ein Arbeitgeber für die Unterstützung von Mitarbeitern, die der Nationalgarde und Reserve in Kalifornien angehören, erhalten kann.



UST Global wurde von ESGR unter den mehr als 4.000 Bewerbern für den diesjährigen 'Pro Patria'-Preis ausgewählt. Sajan Pillai, CEO von UST Global, unterzeichnete im Rahmen eines symbolhaften Festakts die ESGR-Unterstützungserklärung, um den Einsatz des Unternehmens für die Mitglieder der Nationalgarde und Reserve der Vereinigten Staaten zu bekräftigen. BG Moore, engagierter SIUA-Fürsprecher, Stabschef, UST Global, erfuhr gesonderte Anerkennung für seine besonderen Verdienste und Führerschaft.



Sajan Pillai, CEO von UST Global, sagte: "Mit unserem 'Step IT Up America'-Programm haben wir den Weg für ein einzigartiges und nachhaltiges Personalwesen in den Vereinigten Staaten bereitet. Der 'Pro Patria'-Preis des ESGR-Komitees des Bundesstaates Kalifornien zeugt von unserem Einsatz für die Kriegsveteranengemeinde. ESGR hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die richtigen Kandidaten für unser SIUA-Programm gefunden wurden. Bei dem Programm geht es um die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse & Fähigkeiten durch einen sorgfältig durchdachten Lehrplan. Die Kandidaten arbeiten dann in verschiedenen Technologiesektoren, darunter wichtige Bereiche wie Cybersicherheit. Nachdem unser 'Step IT Up America'-Programm in den USA so erfolgreich ist, werden wir es auf andere Länder ausdehnen."



Jim Combs, ESGR-Vorsitzender für Kalifornien, sagte: "Das ESGR-Komitee des Bundesstaates Kalifornien war stolz, im Namen des Verteidigungsministers den prestigeträchtigen 'Pro Patria'-Preis an UST Global zu überreichen. Mit dem Preis werden die besonderen Verdienste von UST Global für seine Mitarbeiter anerkannt, die als Mitglieder der Nationalgarde und Reserve weiterhin ihrem Land dienen. UST Global hat mit seiner Führungs- und Befähigungspolitik Kriegsveteranen und Mitarbeitern, die der Nationalgarde und Reserve angehören, einen großen Dienst erwiesen. Unter anderem wurde die Personalpolitik so ausgerichtet, dass Mitarbeitern die Mitgliedschaft in der Nationalgarde und Reserve erleichtert wird. Das Verteidigungsministerium hat UST Global als eines der 30 Top-Unternehmen in den Vereinigten Staaten anerkannt. Der 'Pro Patria'-Preis ist die höchste Auszeichnung, die vom ESGR-Komitee des Bundesstaates Kalifornien vergeben wird."



Employer Support of the Guard and Reserve (ESGR) ist ein Programm des US-Verteidigungsministeriums mit dem Ziel, für Reservisten ein förderliches Arbeitsumfeld zu schaffen und zu fördern. Durch Outreach, Anerkennung und Bildungsmöglichkeiten soll das Bewusstsein für die geltende Gesetzgebung geschärft werden, um Beschäftigungskonflikte zwischen Soldaten und ihren Arbeitgebern zu lösen. ESGR setzt sich für Kooperation und einen sicheren Arbeitsplatz für alle Reservisten ein. Somit sind sie ideale Kandidaten für den Technologiesektor (STEM).



Das landesweite und hocheffektive 'Step IT Up America'-Programm von UST Global (SIUA) wurde 2013 aufgelegt. Es fördert die Beschäftigung von Frauen und Kriegsveteranen im STEM-Sektor (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und unterstreicht, dass diese Personengruppen am besten für den Wechsel in kritische Technologiejobs positioniert sind. Die ausgewählten Frauen und Kriegsveteranen durchlaufen ein intensives Programm, das verschiedene IT-Aspekte abdeckt, darunter Java-Programmierung, Geschäftsanalyse, Qualitätssicherung und Projektkoordination. Das Programm hat zu Hunderten erfolgreichen Stellenbesetzungen geführt und Bevölkerungsgruppen gefördert, die auf diesem wachsenden und wichtigen Gebiet traditionell unterrepräsentiert sind.



Sajan Pillai, CEO von UST Global, hält eine Ansprache beim ESGR-Festakt https://www.youtube.com/watch?v=5qPQIa_fIX4



Informationen zu UST Global



UST Global® ist ein schnell wachsender digitaler Technologiedienstleister, der fortschrittliche Computing- und digitale Dienste für große private und öffentliche Unternehmen rund um den Globus bereitstellt. Unser höheres Ziel ist die Verbesserung der Lebensbedingungen. Unser Geschäftsmodell beruht auf dem Prinzip "weniger Kunden, mehr Aufmerksamkeit". Wir steuern den Unternehmergeist bei, der in der digitalen Wirtschaft von heute den schnellsten Pfad zur Wertschöpfung sucht. Durch unsere innovativen Technologiedienste und wegweisenden sozialen Programme heben wir uns ab. Das im kalifornischen Aliso Viejo ansässige Unternehmen UST Global ist in 21 Ländern vertreten. Zu unseren Kunden zählen Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Bankenwesen und Finanzdienstleistungen, Healthcare, Versicherung, Einzelhandel, moderne Technologie, produzierendes Gewerbe, Transport und Telekommunikation. UST Global glaubt an langfristige, strategische Geschäftsbeziehungen durch agile und kundenzentrische, globale Interaktionsmodelle, die lokale Experten & Ressourcen mit den Kosten-, Skalen- und Qualitätsvorteilen globaler operativer Tätigkeit kombinieren.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ust-global.com



