First Sensor erhält erneute Nominierung für Steer-by-Wire-Drucksensor

Corporate News, 01. August 2017

- Anschluss-Liefervereinbarung über Hochdruck-Sensoren für elektrohydraulische Lenkungen

- Laufzeit des Vertrags mit US-amerikanischem Tier-1-Zulieferer von 2019 bis 2024

- Umsatzvolumen pro Jahr voraussichtlich 2,5 Millionen Euro

Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von kundenspezifischen Lösungen im Wachstumsmarkt Sensorik, hat erneut die Nominierung erhalten, für einen US-amerikanischen Tier-1-Zulieferer Hochdrucksensoren zur Unterstützung elektrohydraulischer Lenkungen zu produzieren. Die Vereinbarung deckt den Zeitraum von 2019 bis 2024 ab und hat ein Umsatzvolumen von voraussichtlich 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Verbaut werden die Sensoren in Pick-Up-Fahrzeugen eines global operierenden Automobilkonzerns.

First Sensor beliefert den Kunden bereits seit 2011 mit Drucksensoren. Der Auftrag wurde im Zuge der Übertragung auf eine neue Fahrzeugreihe neu ausgeschrieben. Die erneute Beauftragung schließt übergangslos an die bestehende Liefervereinbarung an. Ausschlaggebend war laut Dr. Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor AG, neben dem attraktiven Preisgefüge auch die Qualität der bisher gelieferten Produkte: "Die stabile und zuverlässige Performance unserer Sensoren ist die Grundlage für die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Schlüsselkunden. Auf dieser Basis arbeiten wir gemeinsam an der Umsetzung der Mobilität der Zukunft. Wer künftig die Hände vom Lenkrad nehmen will, kommt an unseren Lösungen nicht vorbei", so Dr. Rothweiler.

Elektrohydraulische Lenkungen sind eine Vorstufe des autonomen Fahrens. Bei diesen sogenannten Steer-by-Wire-Systemen wird der Lenkbefehl rein elektrisch ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern übertragen. Auf diese Weise kann das Fahrzeug zum Beispiel die Spur halten, gegenlenken oder automatisch einparken. Im Vergleich zu rein hydraulischen Lenkungen zeichnen sich die Systeme u.a. auch durch einen geringeren Kraftstoffverbrauch aus. Die Drucksensoren basieren auf der T-Bridge-Technologie, mit der mechanischer Stress über sehr kleine und unabhängig vom Grundkörper hergestellte piezoresistive Sensorelemente punktförmig ausgelesen werden kann. Die Sensorchips zeichnen sich durch eine hohe Messempfindlichkeit aus, sind gleichzeitig unempfindlich gegenüber Hitze und für Druckveränderungen bis zu 3.000 bar einsetzbar. Auf der T-Bridge-Technologie basierende Kraft-und Hochdrucksensoren eignen sich u.a. auch für die Kontrolle des Drucks von Hydraulikanwendungen oder Kühlmitteln sowie zur Überwachung von Überdruck in medizinischen Anwendungen.

"Unsere Drucksensoren sind ein wichtiger Bestandteil von Steer-by-Wire, denn sie messen den Öldruck, der zum Aufbau der nötigen Lenkkraft benötigt wird", erläutert Wilhelm Prinz von Hessen, Geschäftsführer der First Sensor Mobility GmbH, die in der First Sensor-Gruppe auf die Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Sensorlösungen im Zielmarkt Mobility spezialisiert ist. Das Unternehmen entwickelt und produziert unterschiedliche OEM-Sensorlösungen nach dem Qualitätsmanagementsystem für die Automobilindustrie ISO/TS 16949. Neben leistungsstarken Drucksensoren zur Messung von Öl-, Tank- und Benzindruck gehören vor allem optische Sensoren und Kamerasysteme für die Marktsegmente PKW, Sonder- und Nutzfahrzeuge sowie Transportation zum Leistungsspektrum.

Über die First Sensor AG Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde vor 25 Jahren in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.

Disclaimer Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen.

Druckfähiges Bildmaterial http://www.first-sensor.com/de/unternehmen/presse/bildarchiv

Die Bildrechte hält die First Sensor AG. Bei Verwendung bitten wir Sie um einen Hinweis darauf. Sollten Sie weiteres Material benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.

First Sensor AG Kontakt: Peter-Behrens-Str. 15 Corinna Krause

12459 Berlin E-Mail: ir@first-sensor.com Deutschland T +49 30 639923-571

