Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: Klaus M. Pinter zum Vorstandsmitglied bestellt

DGAP-News: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: Klaus M. Pinter zum Vorstandsmitglied bestellt 01.08.2017 / 08:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG hat Klaus M. Pinter mit Wirkung zum 1. August 2017 in den Vorstand des Hamburger Investment- und Assetmanagers bestellt. In dieser Position wird er alle Assetbereiche, insbesondere Schifffahrt und Immobilien, sowie den Vertrieb verantworten. Den Immobilienbereich übernimmt Pinter von Holger Schmitz, der bis März 2017 als Generalbevollmächtigter für diesen Bereich zuständig war.

Der Vertrag von Dr. Torsten Teichert (Vorstandsvorsitzender) wurde zeitgleich verlängert. Teichert verantwortet wie bisher unter anderem die Strategie, die Unternehmenskommunikation sowie den Finanzbereich. Beide Verträge haben eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2019.

"Mit der personellen Neuaufstellung des Vorstandes ist die Lloyd Fonds AG gut aufgestellt, um die strategische Weiterentwicklung und das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben", sagt Dr. Stefan Rindfleisch, Aufsichtsratsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. In den beiden vorangegangenen Geschäftsjahren konnte Lloyd Fonds das Konzernjahresergebnis jeweils verdoppeln, Dividenden zahlen und den Aktienkurs deutlich steigern.

"Wir haben in den letzten Monaten viele neue Vorhaben entwickelt. Diese gilt es nun erfolgreich am Markt zu etablieren. Ich freue mich sehr, das Unternehmen gemeinsam mit Klaus Pinter erfolgreich weiter zu entwickeln", sagt Dr. Torsten Teichert. "Aktuell ist der Bedarf an Anlagen im Immobilienbereich besonders groß. Aber es zeichnen sich auch schon wieder interessante Investitionsmöglichkeiten im Schifffahrts- und Transportbereich ab", so Klaus M. Pinter.

Pinter (42) ist seit Juni 2016 als Generalbevollmächtigter für die Lloyd Fonds AG tätig. Zuvor arbeitete er von 2006 bis 2015 in verschiedenen leitenden Positionen bei der Commerzbank. Zuletzt hatte er dort mit der Hanseatic Ship Asset Management GmbH (HSAM) eine erfolgreiche Schifffahrtsplattform aufgebaut.

Teichert (60) ist seit 17 Jahren in der Geschäftsführung der Lloyd Fonds AG tätig, seit 2001 als Vorstandsvorsitzender.

Kontakt: Susanne Maack Capital Markets / PR Lloyd Fonds AG Amelungstraße 8-10 20354 Hamburg Tel: +49-40-325678-132 Fax: +49-40-325678-99 Mail: ir@lloydfonds.de

01.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft

Amelungstr. 8-10 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0 Fax: +49 (0)40 32 56 78-99 E-Mail: info@lloydfonds.de Internet: www.lloydfonds.de ISIN: DE000A12UP29 WKN: A12UP2

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

597513 01.08.2017

ISIN DE000A12UP29

AXC0056 2017-08-01/08:18