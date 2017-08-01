COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR STEINHOFF NV AUF 5 (5,30) EUR - 'HOLD' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MTU AERO ENGINES AG AUF 144 (140) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AUF 81 (84) EUR - 'BUY' HSBC SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 62 (73) EUR - 'HOLD' HSBC SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 37 (40) EUR - 'HOLD' MAINFIRST SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 144 (150) EUR - 'OUTPERFORM'ALPHAVALUE SENKT ASTRAZENECA AUF 'ADD' (BUY) BERENBERG SENKT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 32 (34) EUR - 'HOLD' BERENBERG HEBT NATIONAL GRID AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1050 PENCE CITIGROUP HEBT CREDIT SUISSE AUF 'CITI FOCUS LIST EUROPE' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 105 (102) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 89 (93) EUR - 'NEUTRAL' JEFFERIES HEBT SCHNEIDER ELECTRIC AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) -...Den vollständigen Artikel lesen ...