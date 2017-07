QUICKBORN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der unklaren Entwicklung an den Finanzmärkten zeigt sich die Onlinebank Comdirect zurückhaltend für das restliche Jahr. "Für das Gesamtjahr streben wir ein Ergebnis von rund 85 Millionen Euro vor Steuern an", erklärte Bankchef Arno Walter am Dienstag. Das ist deutlich weniger als die knapp 121 Millionen Euro aus dem Jahr 2016, als allerdings ein Beteiligungsverkauf das Ergebnis kräftig nach oben getrieben hatte. Es ist aber auch weniger als die knapp 91 Millionen Euro aus dem Jahr 2015.

An den Finanzmärkten sei es zuletzt ruhiger geworden, sagte Walter der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Wenn Anleger weniger handeln, entgehen den Geldhäusern Gebühren. Darunter hatten auch die Großbanken dies- und jenseits des Atlantiks merklich gelitten. "Das dritte Quartal ist traditionell eher schwach im Wertpapierhandel", sagte Walter weiter. Zudem sei schwer abzuschätzen, wie die Bundestagswahl im Herbst die Aktivität der Kunden beeinflusse. "Wir sind bei unserer Planung immer eher konservativ."

Im ersten Halbjahr hat die Commerzbank-Tochter vor Steuern knapp 51 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das zweite Quartal war dabei mit 23,5 Millionen Euro bereits schwächer als das erste. Walter sprach von einem "guten Ergebnis" vor dem Hintergrund der anhaltend niedrigen Zinsen, die die Einnahmen zusätzlich schmälern. Positiv wirkte sich die im April abgeschlossene Übernahme des Finanzportals und Onlinebrokers Onvista aus. Unterm Strich blieben im ersten Halbjahr knapp 41 Millionen Euro Gewinn hängen, ein Rückgang von knapp 39 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Damals hatte der Verkauf der Anteile am Kreditkartenanbieter Visa Europe das Ergebnis in die Höhe getrieben./das/stb

ISIN DE0005428007 DE000CBK1001

