Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin, 01. August 2017 (pta005/01.08.2017/08:33) - Die wichtigsten Kennzahlen im Konzern



Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 um ca. 16 Prozent auf 11,36 (Vj. 9,79) Mio. Euro. Die Erlöse aus Mitgliedsgebühren stiegen um 1 Prozent auf 2,04 (2,01) Mio. Euro. Die Buchungskommissionen, weiterhin größter Umsatzbereich, legten um ca. 30 Prozent auf 6,20 (4,77) Mio. Euro zu. Der Umsatz im Bereich Marketing Products/Consulting ist um ca. 4 Prozent auf 3,13 (3,00) Mio. Euro gewachsen.



Die Rohertragsmarge ist im ersten Halbjahr 2017 mit 55,5 (60) Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich im ersten Halbjahr 2017 auf 1,31 (1,20) Mio. Euro, was einer Steigerung von ca. 9,4 Prozent entspricht.



Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag im ersten Halbjahr 2017 bei ca. 1,14 Mio. Euro gegenüber 1,00 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.



Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 814.000 Euro. Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 684.000 Euro. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,09 (0,08) Euro.



Zum 30. Juni 2017 verfügte Design Hotels über liquide Mittel in Form von Bargeld und kurzfristig verfügbaren Einlagen in Höhe von 1,68 Mio. Euro gegenüber 1,22 Mio. Euro zum 31. Dezember 2016. Das Eigenkapital belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 9,66 Mio. Euro gegenüber 8,91 Mio. Euro zum Beginn des Geschäftsjahres. Die Bilanz der Gesellschaft ist weiterhin frei von Bankverbindlichkeiten und nennenswerten Firmenwerten.



Weiterführende Erläuterungen



CEO Claus Sendlinger kommentierte:



"Wir sind mit der Entwicklung des Ergebnisses im ersten Halbjahr 2017 zufrieden. Wir konnten erneut einen Umsatzanstieg in allen drei Hauptgeschäftsfeldern verbuchen. Das überproportional starke Wachstum des Umsatzes im Bereich der Buchungskommissionen resultiert aus dem Anschluss von Mitgliedshotels an die neuen Buchungskanäle von Starwood im Rahmen unserer Partnerschaft mit Starwood/Marriott. Wir rechnen damit, dass bis zum Jahresende insgesamt zirka 60 Prozent unseres Mitgliederportfolios am Starwood-Programm teilnehmen und buchbar sein werden."



Der vollständige Halbjahresbericht steht über den beigefügten Link als PDF zum Download zur Verfügung.



(Ende)



Aussender: Design Hotels AG Adresse: Stralauer Allee 2c, 10245 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Wolff, Chief Financial Officer Tel.: +49 30 8849400-14 E-Mail: ir@designhotels.com Website: www.designhotels.com



ISIN(s): DE0005141006 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1501569180119



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 01, 2017 02:33 ET (06:33 GMT)