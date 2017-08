NIESTETAL (dpa-AFX) - Das Management von SMA Solar Technology ist optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Der Solartechnologiekonzern erhöhte daher seine Prognose für Umsatz und Ergebnis, wie SMA am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen begründete die besseren Aussichten mit dem hohen Auftragsbestand sowie einer starken Nachfrage in allen Märkten, vor allem in der Region Asien-Pazifik.

So geht SMA nun von einem Umsatz von 900 Millionen bis 950 Millionen Euro aus. Zuvor hatte der Solar-Konzern mit 830 bis 900 Millionen Euro gerechnet. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte nicht ganz so stark sinken wie zunächst gedacht und soll nun 85 Millionen bis 100 Millionen erreichen, anstelle der zuvor genannten 70 bis 90 Millionen. Die Abschreibungen bezifferte SMA auf unverändert 60 bis 70 Millionen Euro. 2016 hatte SMA aufgrund des herben Preisverfalls einen Umsatzrückgang um fast vier Prozent auf knapp 947 Millionen Euro verbucht. Das Ebitda betrug 141,5 Millionen Euro. Das Ergebnis zum zweiten Quartal will das Unternehmen wie geplant am 10. August vorlegen./nas/stb

ISIN DE000A0DJ6J9

AXC0073 2017-08-01/09:08