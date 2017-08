Digitale Technologien in Forschung und Entwicklung sollen die Innovationskraft von BASF, Ludwigshafen, stärken und zugleich dabei helfen, die Führungsposition in der chemischen Industrie zu verteidigen. Das erklärt Dr. Martin Brudermüller, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Chief Technology Officer von BASF. So werde es insbesondere der neue Supercomputer ermöglichen, komplexe Fragestellungen höchst effizient zu bearbeiten und die Zeit bis zur Markteinführung neuer Produkte weiter zu verkürzen.

Fachreferenten aus verschiedenen Anwendungsbereichen veranschaulichen auf der Pressekonferenz, wie die Digitalisierung der Forschung in der Praxis funktioniert. Zentrales Element ist der neue Supercomputer, der noch im Sommer seinen Betrieb in Ludwigshafen aufnehmen soll. Mit 1,75 Petaflops bietet er eine etwa zehnmal höhere Rechenleistung als im Unternehmen bisher für wissenschaftliches Rechnen zur Verfügung stand. Im Ranking der 500 größten Rechenanlagen der Welt belegt er damit aktuell Platz 65. Von begeisterten Mitarbeitern wurde er bei einer Online-Umfrage auf den Namen "Quriosity" getauft.

Laborversuche und Simulationen gehen Hand in Hand

Beim digitalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...