Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führende Anbieter von digitalen Bezahllösungen und Internet-Technologie, und mobilcom-debitel gehen ab sofort gemeinsam neue Wege: Im Rahmen einer Kooperation ist die Mobile Payment App boon auf den Android Smartphones, die über das Unternehmen vertrieben werden, vorinstalliert. Damit ist mobilcom-debitel einer der ersten Telekommunikationsanbieter in Europa, der bei mobilen Bezahllösungen auf HCE-Technologie (Host Card Emulation) setzt. Mobiles Bezahlen ist mit der boon App an jedem NFC-fähigen Kassenterminal möglich, das Mastercard Kontaktlos akzeptiert. Das Smartphone funktioniert dabei wie eine kontaktlose Kreditkarte und muss nur an das Terminal gehalten werden. Eine weitere Besonderheit: User können die digitale Prepaid-Mastercard, auf der boon basiert, auch zum Onlineshopping nutzen.



Mit diesem neuen Angebot im Bereich Digital-Lifestyle-Dienste bietet mobilcom-debitel, als größter netzunabhängiger deutscher Mobilfunkprovider, seinen Kunden zusammen mit Wirecard die Freiheit, weltweit Zahlungstransaktionen ohne Bargeld oder Karte zu tätigen. Gleichzeitig bietet die App einen transparenten Überblick über den gesamten Transaktionsverlauf. Konsumenten mit vorinstallierter boon App werden sowohl durch einen Flyer in der Produktverpackung, als auch via Push-Nachrichten über das Angebot informiert. Innerhalb weniger Minuten können sie sich registrieren und sofort loslegen, indem sie mit der virtuellen Kreditkarte, die von Wirecard Card Solutions herausgegeben wird, ihr Konto per Banküberweisung oder Kreditkarte aufladen. Sicherheit und Datenschutz stehen dabei im Fokus: Die HCE-Lösung von Wirecard ist von Mastercard zertifiziert und geprüft, die Zahlungsdaten werden über Tokens sicher gespeichert.



Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions bei Wirecard sagt dazu: "Die Kooperation freut uns besonders, da wir mit mobilcom-debitel nicht nur einen neuen strategischen Partner gefunden haben, sondern auch kontaktlosem Bezahlen in Deutschland gemeinsam einen kräftigen Anschub geben."



Antonius Fromme, Leiter Digital-Lifestyle-Services bei mobilcom-debitel ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit boon unseren Kunden einen einfachen und nutzerfreundlichen Weg des mobilen Bezahlens anbieten und für die Marke unser Angebot im Bereich Digital Lifestyle damit weiter ausbauen können."



Näheres über boon unter: https://boonpayment.com/de



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über mobilcom-debitel:



Die freenet Group bietet unter der Marke mobilcom-debitel als Digital-Lifestyle-Provider eine große Bandbreite unterschiedlicher eigener Mobilfunk- und Datenangebote, Dienste und weitere Produkte, die der Vereinfachung des Alltags durch technische Hilfsmittel via Internet und/oder Smartphones dienen. Dazu gehören auch Energie- und Zubehörangebote sowie Mobilfunk- und Datenprodukte der deutschen Netzbetreiber. Das Unternehmen bietet in seinen Shops sowie in den Filialen der Marke GRAVIS und in breiter Präsenz in Fachhandel, Elektronik- und Flächenmärkten sowie bei der Kundenbetreuung Unabhängigkeit und Kompetenz bei der Beratung und Auswahl der Produkte.



