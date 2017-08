Berlin (ots) - In der strategischen Ausrichtung der Sanpuro Holding hat das Management ein Konzept beschlossen, welches die Vermarktung des exklusiven Premium-Wassers, den Ankauf einer eigenen Mineralquelle und den Direktvertrieb an die eigene Hotelkette definiert.



Bei der 3-Säulen-Strategie des Unternehmens steht die Marke Sanpuro Premiumwasser im Mittelpunkt, die das Potenzial birgt, sich im exklusiven Luxussegment des internationalen Wassermarktes zu etablieren und dort eine exponierte Stellung einzunehmen. Denn abseits des Massenmarktes hat sich Wasser in den Industrienationen vom simplen Einheitsgetränk zu einem hochwertigen Lifestyle-Produkt weiterentwickelt. Und genau in diesem Glamoursegment am oberen Ende der Preisskala sieht sich Sanpuro mit seinem Wasser der besonderen Güteklasse. Intensiv angereichert mit Sauerstoff und in einer Designerflasche - veredelt mit Glaskorken und Drahtverschluss - ist dieses Premiumwasser weit mehr als nur ein Durstlöscher.



Das ansprechende, einzigartige Design der Glasflaschen und Eiskübel beflügelt die Fantasie und macht in seiner Eleganz den Unterschied zum herkömmlichen Produkt Wasser. Somit verkauft Sanpuro nicht einfach ein Wasser der besonderen Art, sondern vielmehr eine exotische Lebenswelt, zu der nur Genießer und Gourmets Zutritt haben. Dafür spricht letztendlich auch der Preis, der dieses Luxusprodukt aus dem Umfeld der Spitzengastronomie, mit Gourmettempeln sowie 5-Sterne-Hotels, zu einem kostspieligen Begleitgetränk für feinste Speisen und Weine macht. Derzeit wird Sanpuro Premiumwasser hauptsächlich in Länder mit ausgeprägter Konsumbereitschaft exportiert. Dazu zählen neben den Arabischen Emiraten auch Russland und einige Metropolen in Asien.



Die 2. Säule des strategischen Konzeptes ist der Ankauf einer eigenen Mineralquelle mit dazugehörigem Brunnen, die eine lange Historie aufweisen kann, und deren Gesamtvolumen inklusive Immobilien, Abfüllanlage und laufendem operativen Geschäft bei 35 Mio. Euro liegt. Diese ersetzt dann die derzeit genutzte Quelle in der österreichischen Steiermark, die nicht im Besitz des Unternehmens ist. Mögliche Lieferengpässe können mit der neuen Quelle ausgeschlossen werden. Außerdem kann hiermit das Bestandsvermögen des Unternehmens aufgestockt werden und den Aktionären eine breitere Basis der Unternehmensbeteiligung geboten werden.



Mit dem Kauf eines mondänen 5-Sterne-Hotels an der Ägäisküste konnte das Gesamtkonzept auf eine dritte Säule gestellt werden, die dem Unternehmen einen Bestandswert von weiteren 22 Mio. Euro zuführt. Mit dem Direktvertrieb des Sanpuro Wassers an dieses Hotel und solche, die in Zukunft hinzugekauft werden sollen, eröffnet man sich eine Vertriebsschiene, die den Zwischenhandel ausschließt und somit die Margen erhöht.



Getragen wird das Sanpuro-Gesamtkonzept von der Beteiligung der Aktionäre, die mittels vorbörslich emittierter Wertpapiere an den aufstrebenden Plänen der Gesellschaft partizipieren können und später beim Börsengang, der für das nächste Jahr geplant ist, einer vielversprechenden Kursentwicklung erwarten können. Denn die Sanpuro Holding ist bestens in einem Marktsegment platziert, welches überproportional wächst und dessen Konsumenten bereit sind, für das Besondere, das Statussymbol im Glas, wesentlich mehr zu bezahlen als der Durchschnitt.



Die vorbörslichen Aktien können ohne zusätzliche Begleitkosten wie Agio oder Ausgabeaufschlag zum Preis von 4 Euro je Stück direkt beim Unternehmen bezogen werden. Nach dem Erwerb der Aktien erhalten alle Aktionäre in der Zeit bis zur Erstnotierung an der Börse eine lukrative jährliche Rendite, deren Höhe abhängig vom Tonus der Auszahlung ist. Diese kann viertel,- halb- oder ganzjährig erfolgen und bietet den Investoren ein Beteiligungsmodell mit außerordentlich attraktiven Gewinnaussichten.



OTS: Sanpuro Vertriebs GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126861 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126861.rss2



Pressekontakt: RH Reputation GmbH Pavlo Hanov pavlo.hanov@rh-reputation.de www.rh-reputation.de Nürnbergerstraße 13 10789 Berlin