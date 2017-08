Aktie im Fokus - Wacker Chemie

Die Aktien von Wacker Chemie kletterten zuletzt am 26. Januar 2017 auf ein Hoch von 115,20 Euro. Seitdem traten sie in eine Konsolidierung ein und markierten am 16. Juni 2017 ein Verlaufstief von 90,58 Euro. Aufgrund dieses Kursverlaufs könnten nun die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher bestimmt werden. Die Widerstände wären bei 105,80 Euro, 109,40 Euro, 115,20 Euro, 121,02 Euro, 124,60 Euro und 130,42 Euro zu ermitteln.

Die Unterstützungen lägen bei 99,98 Euro, 69,40 Euro und 90,58 Euro als Kursziele für die Bären bereit. Die Experten der Commerzbank vergaben jüngst ein Kursziel von 115,00 Euro, die von Warburg Research 129,00 Euro. Beide Kursziele liegen recht eng an den Widerständen 115,20 Euro und 130,42 Euro und können hiermit auch technisch bestätigt werden.

