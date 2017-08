Hamburg (ots) - Nach dem Ausstieg von Sibel Kekilli bekommt Borowski alias Axel Milberg (61) eine neue Kollegin: Almila Bagriacik (27). CLOSER (EVT 02.08.) traf das Krimi-Team bei den Dreharbeiten.



Almila Bagriacik steht Axel Milberg als Kommissarin Mila Sahin zur Seite. Die 27-Jährige hatte bereits 2013 ihren ersten Auftritt in dem Kult-Krimi, allerdings nur in einer kleinen Rolle. "Aber jetzt als Kommissarin ist das klasse - vor allem an der Seite von Axel Milberg. Schöner hätte es nicht laufen können", schwärmt Bagriacik. Dabei hatte sie zu Beginn der Dreharbeiten einige Bedenken: "Axel Milberg hat mich am Anfang etwas eingeschüchtert."



Die Sorgen waren unberechtigt, das Duo ist schon jetzt ein super Team. "Es ist ein guter, heiterer, unbeschwerter Anfang, und wir sind beide neugierig auf die Fälle und Drehbücher, die kommen werden", sagt Milberg.



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von CLOSER (Nr. 32/2017, EVT 02.08.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle CLOSER zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion CLOSER, David Holscher, Telefon: 040/3019-2561.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, Closer newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104352 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104352.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup