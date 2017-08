Mainz (ots) - Woche 31/17 Dienstag, 01.08.



Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.10 Wunder der Wissenschaft Rettendes Gift und brennende Hosen Großbritannien 2015



6.50 ZDFzoom Es stinkt! - Dicke Luft in Deutschland Deutschland 2016



7.20 planet e.: Elektroautos - Top oder Flop? Deutschland 2016 Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt um 07.20 Uhr - entfällt!



7.50 ZDFzoom Die Lüge vom sauberen LKW Abgas-Betrüger und ihre Dreckschleudern Deutschland 2017 Kein Anschluss unter dieser Nummer - um 08.00 Uhr - entfällt!



8.20 ZDFzoom Laut, schmutzig, gefährlich Warum immer mehr LKW unsere Straßen verstopfen Deutschland 2017 Das Lidl-Imperium um 08.45 Uhr - entfällt!



8.50 ZDFzoom Geheimakte VW Wie die Regierung den Konzern schützt Deutschland 2017



9.20 Die Akte VW - Geschichte eines Skandals Deutschland 2016 ZDFzeit: Langnese,Schöller & Co. Um 09.30 Uhr - entfällt! ZDFzeit: Wie gut ist unser Kaffee? Um 10.15 Uhr - entfällt!



10.55 Macht und Machenschaften Das geheime System der Kartelle Deutschland 2017 Inside the Factory: Schuhe vom Fließband um 11.00 Uhr - entfällt!



11.40 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015 ZDFzeit: Der große Warentest um 11.45 Uhr - entfällt!



12.25 ZDFzoom Die Handy-Abo-Falle Wie Kunden reingelegt werden Deutschland 2017



12.50 Essen vom Fließband In der Molkerei



13.40 Die Abriss-Profis - Keine Chance für alte Häuser



14.25 ZDF.reportage Die Strombauer Monteure am Hochspannungsmast Deutschland 2015



14.55 Terra Xpress Was ist wirklich am Starnberger See passiert? Deutschland 2016



15.25 Terra Xpress Wem Gänse und Kornkreise stinken Deutschland 2015



15.50 Terra Xpress Damit im nächsten Urlaub der Spaß nicht vergeht Deutschland 2016



16.20 Terra Xpress Wer klaut Tauben und woher kommen so viele Katzen? Deutschland 2017



16.50 Terra Xpress Krach um Bier und Bäume Deutschland 2017



17.20 Terra Xpress Klöppel kaputt und Ameisen im Haus Deutschland 2017



17.50 Terra Xpress Jagd auf Tierdiebe und Käsefälscher Deutschland 2017



18.20 Terra Xpress Straßen-Ärger und Behörden-Zoff Deutschland 2017



18.50 ZDF-History Bruderkrieg der Könige Deutschland 2014 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen:



2.55 ZDFzoom In den Fängen der Abzocker Wie Anleger um Milliarden gebracht werden Deutschland 2017



3.40 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015



4.25 ZDFzoom Die Macht von Amazon Günstig, aber gnadenlos? Deutschland 2015



4.55 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016



____________________________________________________________



Mittwoch, 02.08.



Programmänderungen:



7.00 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016



7.45 Crime and Justice - das Justizsystem der USA Die Todesstrafe Leben im Todestrakt - Seitensprung in den Tod um 07.00 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) ______________________________________________________________



Freitag, 04.08.



Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen: 6.20 Wer erschoss Siegfried Buback?



7.05 Die Hausbesetzer Randale gegen Leerstand Deutschland 2016



7.50 dunja hayali Deutschland 2017



8.50 auslandsjournal Deutschland 2017



9.20 Kalaschnikows für Terroristen Waffenschmuggel in Europa Albanien/Serbien 2016 Arte: RE Charleroi um 09.15 Uhr - entfällt!



10.05 Arte: RE Mein Bruder, der Terrorist



10.35 Frankreichs Vorstadtghettos zwischen Revolte und Religion Film von Susanne Freitag Frankreich 2015 Im Mekka des Rap um 10.30 Uhr - entfällt!



11.20 Goodbye Deutschland - Das zähe Ringen um Abschiebungen Deutschland 2017 Frankreich und er Terror um 11.00 Uhr - entfällt!



12.05 Europa und die Flüchtlinge Chronik einer Krise Deutschland/Belgien 2017 Terror in Europa um 11.45 Uhr - entfällt!



12.50 Kasachstan - Größenwahn und Krise Leschs Kosmos - Der Klima-Lügen-Check um 13.00 Uhr - entfällt!



13.35 Terra X Der Dino-Planet Kampf der Giganten



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



