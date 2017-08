Silver Standard Resources Inc. gab gestern bekannt, dass die im März angekündigte Namensänderung zu SSR Mining Inc. zum heutigen 1. August erfolgt.



Laut Präsident und CEO Paul Benson spiegelt der bisherige Name des Unternehmens nicht mehr die Tätigkeiten wieder, so werde 2017 voraussichtlich 80% des Umsatzes auf Gold entfallen. Man habe sich von einem Silberproduzenten zu einem Edelmetallproduzenten entwickelt, heißt es in der Erklärung.



Das Kürzel an der NASDAQ (aktuell SSRI) und der TSX (aktuell SSO) wird sich voraussichtlich zum 3. August zu "SSRM" ändern. Die neue Adresse der Website lautet www.ssrmining.com.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de