Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-01 / 11:05 *Klare Fokussierung auf B2B-Kommunikation für börsennotierte Unternehmen* Ab heute firmiert das digitale Agenturgeschäft der EQS Group unter dem Namen "3q5. Corporate Digital Agency" - mit diesem neuen Branding stärkt die EQS die Positionierung ihrer Inhouse-Digitalagentur. Die neue Marke unterstreicht auch den verstärkten Fokus der Digital-Spezialisten auf die B2B-Kommunikation für börsennotierte Unternehmen. "Die letzten sieben Jahre, in denen wir als EQS Corporate Communications unterwegs waren, haben gezeigt, dass wir für namhafte börsennotierte Kunden digitale B2B-Projekte herausragend umsetzen können", sagt Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group. "Hier wollen wir uns auch international noch stärker aufstellen, denn zu dieser Zielgruppe haben wir als führender Anbieter für hochwertige IR-Lösungen eine besonders enge Beziehung. Unsere große Stärke ist, dass wir das Business dieser Kunden verstehen und digital abbilden können." Wo 3q5 drauf steht, ist auch in Zukunft EQS drin, denn das Kürzel ist nichts anderes als die Übersetzung des Unternehmensnamen in Leetspeak, also das Ersetzen von Buchstaben durch ähnlich aussehende Ziffern. Die 3q5-Kunden profitieren damit auch weiterhin vom Know-how und tiefen Kapitalmarkverständnis des europäischen Marktführers für Digital IR - nicht nur bei der Konzeption und Umsetzung von sehenswerten Websites und Apps, sondern auch bei den IR-Tools, welche nativ in die Website implementiert werden und so die Investorenansprache effizient gestalten. Die EQS-Digitalagentur unterstützt Unternehmen außerdem beim Aufbau einer starken Markenidentität und bei der Entwicklung effektiver Online-Strategien. Als Teil der EQS Group verfügt 3q5 zudem über die notwendige "Mannstärke", um auch sehr große Projekte zeitnah umzusetzen. Mit Mitarbeitern an 13 Standorten in Europa, Asien und Nordamerika wird die Agentur auch den Ansprüchen internationaler Kunden gerecht. Zu den Referenzen gehören unter anderem die Webauftritte der Mikron Gruppe [1], Hannover Rück [2] oder TAKKT AG [3]. *Mehr Informationen zu 3q5. Corporate Digital Agency: 3q5.eqs.com [4]* *Kontakt für Rückfragen:* Stephan Däschler Managing Director Germany T: +49 (0)89 210 298-26 E: stephan.daeschler@eqs.com *Über EQS Group:* Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Digital Investor Relations. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Anwendungen und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen und Meldepflichten sicher, effizient und gleichzeitig zu erfüllen und die Investment Community weltweit zu erreichen. Das EQS COCKPIT, eine cloud-basierte IR-Plattform, bildet dazu die Arbeitsprozesse von IR-Managern digital ab, kommuniziert mit der Unternehmenswebsite und verbreitet Mitteilungen über eines der wichtigsten Financial Newswire. Produkte wie Websites, IR Tools, digitale Unternehmensberichte und Webcasts machen EQS Group zum digitalen Komplettanbieter. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Startup zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern beschäftigt weltweit über 350 Mitarbeiter. Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/equitystory/597567.html [5] Bildunterschrift: '3q5. Digital Corporate Agency'-Logo Emittent/Herausgeber: EQS Group AG Schlagwort(e): Unternehmen 2017-08-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 210298-0 Fax: +49(0)89 210298-49 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165 WKN: 549416 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 597567 2017-08-01 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9e555c0c56a587734e308c1f29193953&application_id=597567&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9e0784ca4823641776b20f9b7e0e55ae&application_id=597567&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c6614414b2228aca6f053d6ee252ff40&application_id=597567&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=981caeceaf421518a0bb6be253276236&application_id=597567&site_id=vwd&application_name=news 5: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=134aaba70157338d8da61e5fd01828eb&application_id=597567&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 05:05 ET (09:05 GMT)