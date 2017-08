Hamburg (ots) - "I'll be back" - Arnold Schwarzenegger hält sein Versprechen und kehrt in "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" am 29. August bei CinemaxX auf die Kinoleinwand zurück. Auf den Tag genau 20 Jahre nach dem Judgment Day zeigt Deutschlands bekannteste Kinokette den Kultstreifen aus dem Jahr 1991 in einer visuell optimierten 3D-Fassung in 29 CinemaxX Kinos! Tickets (ab 12,00 Euro) für den Kampf zwischen Mensch und Maschine in atemberaubendem MAXXIMUM 3D sind unter www.cinemaxx.de/terminator erhältlich.



Ein Must-See für alle Kinder der 80er und 90er: Am 29. August bietet CinemaxX die einmalige Gelegenheit, den Sci-Fi-Klassiker mit Österreichs Hollywood-Import No. 1 noch einmal im XXL-Format zu erleben!



Mit dem T-1000 kehrt zehn Jahre nach der Terrorherrschaft des ersten Terminators kehrt ein neuer, optimierter Killer-Cyborg auf die Erde zurück. Sein Auftrag: Die Eliminierung John Connors! Der zwölfjährige John ist der einzige, der in ferner Zukunft die Menschheit vor der Weltherrschaft durch die Maschinen bewahren könnte. Zu Johns Schutz entsenden die Rebellen aus der Zukunft einen umprogrammierten Terminator der "alten Generation" - den T-800. Nur er kann den heimtückischen Formenwandler T-1000 aufhalten! Ein gnadenloser Kampf um das Schicksal der Menschheit beginnt...



Tickets für den Kultfilm "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" gibt es ab sofort an den Kinokassen in den teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, auf www.cinemaxx.de/terminator oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.



Teilnehmende CinemaxX Kinos sind:



Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Trier, Wolfsburg, Wuppertal und Würzburg.



OTS: CinemaxX Holdings GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9588 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9588.rss2



Pressekontakt: CinemaxX Holdings GmbH Maja Nevestic Tel: 040 45 06 8 179 Mail: maja.nevestic@cinemaxx.com