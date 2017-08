Bonn - Der deutsche Rentenmarkt präsentierte sich gestern kaum verändert gegenüber dem Vorwochenschluss, so die Analzsten von Postbank Research.Auch die EWU-Inflationsdaten hätten keinen spürbaren Einfluss auf das Marktgeschehen gehabt. Zwar habe die Kerninflationsrate mit einem leichten Zuwachs überrascht. Da der Rentenmarkt aber bereits am Freitag den unerwarteten Anstieg der deutschen Inflationsrate verarbeitet habe, habe er sich nun unbeeindruckt gezeigt. Letztlich habe die 10-jährige Bundrendite sogar um 1 Basispunkt auf 0,53% nachgegeben. Die Rendite 5-jähriger Bundesanleihen habe sich ebenfalls um 1 Basispunkt ermäßigt und den Tag bei -0,18% beendet. 2-jährige Papiere hätten dagegen mit -0,68% um 1 Basispunkt höher als am Freitag rentiert. (01.08.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...