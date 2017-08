Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-01 / 11:14 *Düsseldorfer ITK-Anbieter ecotel launcht innovative VoIP-Telefonanlage mit garantierten Leistungsmerkmalen* *Düsseldorf, 1. August 2017* Mit ecotel _centrex Premium_ präsentiert ecotel die erste eigene virtuelle VoIP-Telefonanlage für Geschäftskunden. Eine sichere und äußerst flexible Lösung inklusive SIP-Sprachkanälen und mit umfassenden Funktionen, die sich nahtlos und schnell in die Infrastruktur von Unternehmen integrieren lässt. Der Dienst wird im ISO-zertifizierten ecotel Rechenzentrum in Frankfurt am Main unter Auflage höchster Sicherheitsstandards redundant bereitgestellt. In Verbindung mit einer ecotel Datenleitung wird der Sprachverkehr priorisiert mit verbindlichen Quality-of-Service-Parametern übertragen. Damit verfügt ecotel _centrex Premium_ über die für Geschäftskunden unverzichtbare konstant hohe und ausfallsichere Gesprächsqualität mit dem Gütesiegel »Made in Germany«. Abgerundet wird das IP-Centrex-Angebot mit einem ganzheitlichen Serviceangebot. In diesem Rahmen übernimmt ecotel nicht nur die Ersteinrichtung der virtuellen Telefonanlage, sondern sorgt auch mit kundenindividuellen Anpassungen im laufenden Betrieb für hohe Flexibilität und Komfort - planbar und kostensicher durch eine einzigartige Service-Flatrate. Durch die optional zu beauftragende *»Client Complete«*-Lizenz können Kunden ihr *Smartphone* (per App oder Mobile Client) oder ihren *PC *(über einen Desktop Client) als *Nebenstelle *nutzen und profitieren somit von weiteren Features wie der Präsenz-Informationen anderer Teilnehmer. ecotel _centrex Premium_ ist eine speziell für Unternehmen entwickelte Lösung, welche die typischen von Geschäftskunden genutzten Funktionen wie z.B. die Erreichbarkeit unter einer einzigen Rufnummer über verschiedene Endgeräte (Tischtelefon, Handy und PC) optimal abbildet. Aktiven und interessierten neuen Vertriebspartnern von ecotel steht ecotel _centrex Premium_ ab sofort für die Vermarktung an Geschäftskunden zur Verfügung. Damit erhalten die Partner Zugang zu profitablen Vermarktungsmodellen mit attraktiven Provisionszahlungen auf Abschluss und Airtime (lifetime). Zusätzliches Plus: Partner können die hohe Nachfrage nach zukunftssicherer All-IP-Kommunikation mit passgenauen Lösungen bedienen, die höchsten Qualitätsanforderungen im Einklang mit deutschen Standards gerecht werden. Durch das besondere Multi-Carrier-Konzept auf Basis zahlreicher Netzkopplungen mit namhaften Netzbetreibern sorgt ecotel zudem für die höchstmögliche Verfügbarkeit von All-IP Trägerleitungen bundesweit. *Über die ecotel communication ag:* Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist ein seit 1998 bundesweit tätiges Telekommunikationsunternehmen, das sich auf die Informations- und Telekommunikationsanforderungen (ITK) von Kunden spezialisiert hat. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gehandelt. ecotel vermarktet Produkte und Dienstleistungen in folgenden Geschäftsbereichen: »Geschäftskundenlösungen (B2B)«, »Wiederverkäuferlösungen «, »Privatkundenlösungen (B2C)« und »new media solutions«. Der Kernbereich von ecotel wird durch das Segment »Geschäftskundenlösungen (B2B)« repräsentiert. Hier bietet ecotel bundesweit ca. 18.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie einzelnen Großkunden ein integriertes Produktportfolio aus Sprach- und Datendiensten (ITK-Lösungen) aus einer Hand an. Im Geschäftsbereich »Wiederverkäuferlösungen« fasst ecotel die Angebote für andere Telekommunikationsunternehmen zusammen. Zudem ist ecotel im netzübergreifenden Handel mit Telefonminuten (Wholesale) für nationale und internationale Carrier tätig und unterhält hierfür Netzzusammenschaltungen mit mehr als 100 internationalen Carriern. Zu den »Privatkundenlösungen (B2C)« zählt ecotel die Angebote der easybell-Gruppe. Die BerlinerTochtergesellschaft vermarktet hochwertige und zugleich preiswerte Internet- und Telefonanschlüsse. Hierzu schaltet easybell bundesweit ratenadaptive ADSL2+ und VDSL-Anschlüsse. Zusätzlich bietet easybell als einer der Marktführer klassisches Call by Call und Internet by Call an. Mit den »new media solutions« bietet die nacamar GmbH auf Grundlage ihres - im ecotel-Rechenzentrum gehosteten - eigenen Content Delivery Networks (CDN) Streaming-Dienste für Medienunternehmen an. Des Weiteren werden kundenspezifische Lösungen im Bereich von Content Management Systemen, Online-Repräsentanz sowie technische Entwicklungen (Apps) zur Anbindung von Endgeräten (Smartphones, Tablets und Smart TVs) vermarktet. Die Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt mit ihren Tochtergesellschaften und Beteiligungen aktuell ca. 270 Mitarbeiter. *Hinweis: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. 