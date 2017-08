Führender Telekommunikationsanbieter bietet Remote-Teilnehmermanagement für IoT-Geräte von Endverbrauchern (z. B. Tablets, vernetzte PCs und Wearables) an

Der Cloud-Service "On-Demand Connectivity" von Gemalto steht den Unternehmen der Telefónica Group in 17 Ländern zur Verfügung

Verbraucher können neue Geräte zu ihrem Tarif hinzufügen

Der Cloud-Service entspricht vollumfänglich den Spezifikationen der GSMA für die Remote-SIM-Aktivierung, um Kompatibilität zu gewährleisten und Fragmentierungen zu vermeiden

Amsterdam, 1. August 2017 - Gemalto, das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, stellt der Telefónica Group, einem der größten Telekommunikationsunternehmen der Welt, den Cloud-Service On-Demand Connectivity (http://www.gemalto.com/mobile/networks/on-demand-connectivity/) zur Verfügung. Mit diesem Service können Endverbraucherprodukte, z. B. vernetzte PCs und Wearables, sofort Mobilfunkverbindungen herstellen. Damit können Kunden von Telefónica für jedes Gerät mit einer installierten eSIM (http://www.gemalto.com/iot/consumer-electronics/embedded-sim-uicc) ihre Mobilgeräte nahtlos von unterwegs aus verwalten. Endnutzer können dann ihre bestehenden Tarife direkt bestellen, ändern und aktualisieren, ohne eine neue SIM installieren oder ändern zu müssen.

Der neue Cloud-Service von Gemalto steht allen Mobilfunkanbietern der Telefónica Group in 17 Ländern zur Verfügung. Die Lösung von Gemalto entspricht gänzlich den neuesten Spezifikationen der GSMA für die Remote-SIM-Aktivierung und zielt darauf ab, die Mobil-Konnektivität für Millionen von Verbrauchsgeräten zu erleichtern und Nutzern neue Dienste anzubieten - ob für die Gesundheitsüberwachung, das Asset Tracking, Tablet- und PC-Konnektivität unterwegs, oder für Fitnessaktivitäten mit einer Smartwatch, ohne gleichzeitig das Smartphone dabei zu haben.

In Verbindung mit dem cloudbasierten On-Demand Connectivity-Service spart die eSIM Platz bei miniaturisierten Verbrauchergeräten, optimiert Fertigung und Logistik und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit. Die Lösung von Gemalto erschließt neue Märkte für Mobilfunkbetreiber und bietet OEMs Möglichkeiten für Innovation, Wettbewerbsabgrenzung und neue Verbraucherangebote.

"Die nahtlose eSIM-Konnektivität für Geräte, wie vernetzte Tablets, Smartwatches und weitere Wearables, spielt eine entscheidende Rolle für die weit verbreitete Einführung von Verbraucherprodukten und Dienstleistungen, bei denen die Konnektivität der Schlüssel zur Verbesserung des Benutzererlebnisses ist", sagt Fred Vasnier, Executive Vice President Mobile Services and IoT bei Gemalto. "Sie fungiert zusätzlich als Impulsgeber für das Erreichen einer optimalen Lösung bei der Digitalisierung des Kundenkontakterlebnisses, da sie für eine höhere Nutzung sorgt und die Möglichkeit bietet, bei einem Tarif mehrere Geräte zu verbinden."

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit (http://www.gemalto.com/deutschland/uber-gemalto/digitale-sicherheitsmarkte) mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Von sicherer Software bis Biometrie und Verschlüsselung können Unternehmen und Behörden mit unseren Technologien und Services Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 112 Niederlassungen, 43 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 30 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 48 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.de (http://www.gemalto.de) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @GemaltoDE (https://twitter.com/gemaltode).

Medienansprechpartner:

Philippe Benitez

Nordamerika

+1 512 257 3869

philippe.benitez@gemalto.com (mailto:philippe.benitez@gemalto.com) Kristel Teyras

Europa, Naher Osten und Afrika

+33 1 55 01 57 89

kristel.teyras@gemalto.com (mailto:kristel.teyras@gemalto.com) Shintaro Suzuki

Asien und Pazifik

+65 6317 8266

shintaro.suzuki@gemalto.com (mailto:shintaro.suzuki@gemalto.com)

Die deutsche Fassung dieser Mitteilung ist eine Übersetzung und darf keinesfalls als offizieller Text betrachtet werden. Nur der Wortlaut der englischen Fassung ist verbindlich und daher auch bei Unstimmigkeiten in Bezug auf die Übersetzung maßgebend.

Picture (http://hugin.info/159293/R/2124611/810745.jpg)

Pressemitteilung (PDF) (http://hugin.info/159293/R/2124611/810761.pdf)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Gemalto via Globenewswire