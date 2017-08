Karl Matthäus Schmidt, Chef der Quirin Privatbank, will die Honorarberatung in Deutschland etablieren. Leicht ist das nicht: Viele Deutsche blocken Finanzthemen generell ab. Ein Hoffnungsschimmer: Der Robo-Advisor.

WirtschaftsWoche: Herr Schmidt, was ist aus der unabhängigen Finanzberatung gegen Honorar geworden. Täuscht der Eindruck, dass es schwerer geworden ist, Kunden von den Vorteilen zu überzeugen?Karl Matthäus Schmidt: Leicht war das noch nie. Vor den Finanzkrisenjahren haben wir viele Interessenten gehabt, aber es war schwierig, die als Kunden zu gewinnen. Während der Finanzkrise gab es zwar weniger Interessenten, aber es war viel leichter, diese als Kunden zu gewinnen. Heute blocken viele Finanzthemen ganz generell ab. Die sagen sich: ‚Ich habe das Spiel durchschaut. Ich fall auf Euch nicht mehr rein.' Das Problem ist nur, dass diese Leute dann gar nichts machen und ihr Geld auf Sparbüchern und Tagesgeldkonten liegen lassen.

Sind die Leute damit denn zufrieden?Nein, überhaupt nicht. Die wissen ja, dass sie in diesen Zeiten so keinen Ertrag mehr bekommen.

Viele sagen, dass der Begriff Honorarberatung Teil des Problems sei. Er stellt das Honorar in den Vordergrund, also die Bezahlung. Damit wirkt die Beratung besonders teuer.Das ist richtig, dabei geht es im Kern um etwas ganz anders. Es geht darum Kunden provisionsfrei und unabhängig von Interessenkonflikten zu beraten. Umfragen des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz haben gezeigt, dass die Menschen mit dem Begriff der "unabhängigen Beratung " im Vergleich zur "Provisions-abhängigen Beratung" viel mehr anfangen können. Zudem wird Honorarberatung häufig mit einem Stundenlohn verbunden. Dabei arbeiten wir bei der Quirin Privatbank nicht mit einem Stundenhonorar, sondern mit einer prozentualen Gebühr. Die Kritik am Begriff ist insofern schon berechtigt. Wir hätten bei der neuesten gesetzlichen Regulierung des Bereichs im Rahmen der MiFID 2, daher auch gerne einen anderen Begriff festgelegt: unabhängige Anlageberatung.

Unproblematisch ist der Begriff aber auch nicht. Als "unabhängige Finanzberater" haben sich früher gerne die Strukturvertriebe bezeichnet, bevor ihnen das teils auch gerichtlich verboten worden ist. Wie stark bauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...