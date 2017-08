Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Salzburg (pta020/01.08.2017/11:40) - Mit heutigem Datum hat die Börse Berlin bekannt gegeben, dass die Aktie der Cannabrands AG ab morgen, den 02.08.2017, wieder gelistet wird.



Die Missverständnisse, welche am Ende der vergangenen Woche zur Aussetzung des Kurses und zum vorübergehenden Delisting der Aktie geführt hatten, konnten sehr kurzfristig ausgeräumt werden.



Aussender: Cannabrands AG Adresse: Eberhard-Fugger-Straße 3-5, 5020 Salzburg Land: Österreich Ansprechpartner: André H. Müller Tel.: +43 7242 21193020 E-Mail: office@anmathe.com Website: www.anmathe.com



ISIN(s): AT0000A146G0 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin



