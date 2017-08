Darmstadt (ots) - Ein Kompass in einer immer komplexer werdenden Finanzwelt, ein Medium für Wissen und Weitblick - zum Nachdenken anregend, aber dennoch unterhaltsam und in innovativem Design gedruckt: Das ist Weitwinkel, das neue Kundenmagazin von Union Investment Institutional. Die im Juli publizierte 68-seitige Debütausgabe versorgt institutionelle Anleger mit relevanten Fakten, Themen und Hintergründen. Das halbjährlich erscheinende Magazin im handlichen Format 215 x 265 Millimeter wurde von der Profilwerkstatt GmbH entwickelt. Es ersetzt die ebenfalls von der Profilwerkstatt über mehr als zehn Jahre betreute Kundenzeitschrift InvestmentProfessionell.



Das Schwerpunktthema geht dem Phänomen des Populismus auf den Grund und hinterfragt die Risiken, die sich daraus für Investoren ergeben können. Genau solche komplexen Themen möchte die Weitwinkel-Redaktion von Profilwerkstatt und Union Investment auch in Zukunft aufgreifen und mit einer 360-Grad-Finanzperspektive aufbereiten. Für diese Ausgabe konnten so unter anderem der US-amerikanische Historiker Francis Fukuyama und der deutsche Politologe Claus Leggewie für zwei Essays zum Thema Populismus gewonnen werden. Des Weiteren trafen die Weitwinkel-Redakteure den Wirtschaftsnobelpreisträger von 2011, Thomas Sargent, in Washington für ein Porträt und interviewten Terry Tamminen, CEO der Leonardo DiCaprio Foundation, in Los Angeles.



Das klare, zeitgemäße und hochwertige Layoutdesign verleiht der Publikation eine visuelle Unverwechselbarkeit und sorgt für eine nachhaltige Positionierung. Im Fokus der Gestaltung stand die Visualisierung des Schwerpunktthemas. Mittels aus Streichhölzern gebildeter Begriffe, die als Symbole für geistige Brandstiftung in einen Kontext mit dem Phänomen Populismus gesetzt werden, erhält der Leser einen optischen Zugang zum Thema.



