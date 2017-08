KPS AG: ICE Consultants Europe SL wird Teil der KPS AG

DGAP-News: KPS AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme KPS AG: ICE Consultants Europe SL wird Teil der KPS AG 01.08.2017 / 12:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

KPS setzt Expansionskurs in Europa weiter fort

ICE Consultants Europe SL wird Teil der KPS AG

Barcelona/München, 01. August 2017 - KPS AG, der europäische Marktführer in der Transformation für den Handel, übernimmt die ICE Consultants Europe SL, einen führenden SAP Beratungspartner in Spanien. ICE wird zum 2. Oktober 2017 eine 100%-Tochter der KPS AG. Die Übernahme festigt die Position von KPS als eine der führenden Beratungsfirmen für die digitale Transformation in Europa.

ICE hat seinen Hauptsitz in Barcelona, Spanien, und wurde 2001 von drei Managern gegründet, die ihre langjährige Erfahrung mit SAP und in der Geschäftsprozessoptimierung ins Unternehmen einbrachten. Über die letzten 15 Jahre hat ICE eine beeindruckende und loyale Kundenbasis in Spanien, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie in Nord- und Südamerika aufgebaut. Das multidisziplinäre Team mit rund 100 Beratern unterstützt Unternehmen im Handel, Konsumgüter-, Automotive- und Pharmabereich. ICE bietet Prozessberatung, SAP Implementierungen und Application Management Services (AMS) für Kunden wie Coca-Cola, Revlon, Sanofi und SEAT. Schon frühzeitig spezialisierte sich ICE auf Design Thinking und die Entwicklung von Standard- sowie kundenindividuellen Apps basierend auf SAP Fiori, auf SAP Customer Relationship Management sowie S/4 HANA Upgrade- und Cloud-Projekte.

KPS ist der führende Beratungspartner für Groß- und Mittelstandsunternehmen im Handel sowie im Bereich Mode und Konsumgüter in Europa. Das Unternehmen ist ein Full-Service-Partner von der Strategie- über die Prozessberatung bis hin zur Auswahl und Implementierung der neuesten Technologien für Omnichannel- und digitale Transformationsprojekte. 800 Berater unterstützen Kunden wie Hugo Boss, CHRIST, Lidl, Fressnapf, SportScheck, Dodenhof, Porta und Deichmann mit ihrem Branchen-, Prozess- und Technologie-Know-how. KPS wurde 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, sowie Niederlassungen in der Schweiz, in Dänemark, Österreich, den Niederlanden und den USA. Die Aktien der KPS AG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Für das Geschäftsjahr 2016/17 wird ein Konzernumsatz in Höhe von 160 Millionen Euro erwartet.

"KPS hat einen ausgezeichneten Ruf, unsere Firmenkulturen sind sehr ähnlich und wir freuen uns darauf, Teil dieses sehr erfolgreichen Unternehmens zu sein", sagt Lluís Sans, einer der Gründer und Socio Director bei ICE. "Wir werden unsere bestehenden Kunden mit demselben Engagement betreuen wie bisher und können ihnen zukünftig nun auch noch zusätzliche Leistungen anbieten. Mit der Expertise beider Unternehmen sind wir sehr gut aufgestellt, um unsere Marktposition nicht nur in Spanien, sondern auch international weiter auszubauen."

Leonardo Musso, einer der Gründer und Vorstand der KPS AG, kommentiert die Übernahme: "Die Akquisition von ICE ist die Fortsetzung unserer konsequenten internationalen Expansionsstrategie. Wir sind in Europa Marktführer in schnellen digitalen Transformationsprojekten und ermöglichen unseren Kunden, innerhalb kürzester Zeit führende Player im Echtzeit-Omnichannel-Handel zu werden. Dabei unterstützen wir sie vom Backend zum Frontend - von der Warenwirtschaft über E-Commerce bis zur digitalen Kundenwirtschaft. Das Team in Barcelona wird unsere Kunden im spanischsprachigen Raum betreuen und auch Teil unseres internationalen Hubs für AMS-Kunden sein. ICE ist damit die perfekte Ergänzung für unser Unternehmen."

Weitere Informationen unter www.kps.com und www.ice-consultants.com.

Über KPS KPS ist europaweit die führende Unternehmensberatung für Business-Transformation und Prozessimplementierung im Handel. Das Unternehmen bietet durchgängige Strategie- und Prozessberatung zusammen mit langjähriger Kompetenz in der Umsetzung für die Bereiche digitales Kundenmanagement, E-Commerce und Warenwirtschaft. Kunden der KPS profitieren von der umfassenden Projekterfahrung und den exzellenten Branchenkenntnissen der Berater, die insbesondere auch Omnichannel- und digitale Transformationsprojekte in kürzester Zeit zum Erfolg führen. Verbunden mit der von KPS entwickelten Rapid Transformation(R) Methode werden Projekte um bis zu 50 Prozent beschleunigt. KPS wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 800 Berater. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München verfügt über weitere fünf Standorte in Deutschland sowie Niederlassungen in Dänemark, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und den USA. In den kommenden Jahren wird KPS durch richtungsweisende Projekte rund um die digitale Transformation seine Marktposition im Handel- und Konsumgüterbereich weiter ausbauen.

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der KPS AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich veränderten Wettbewerbssituation gehören. Die KPS AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

KPS AG E-M. Schober, Head of Corporate Marketing & Communications

Beta-Straße 10H 85774 Unterföhring Telefon: +49 (0) 89 356 31-0 presse@kps.com www.kps.com ICE Consultants Europe SL Lluís Sans, Socio Director Pau Clarís162-164 08037 Barcelona Spanien Telefon: +34 93 467 00 90 info@ice-consultants.com www.ice-consultants.com CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Straße 2 82166 Gräfelfing/München Telefon: +49 (0) 89 898 272-27 E-Mail: sh@crossalliance.de

01.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: KPS AG Beta-Str. 10 h 85774 Unterföhring Deutschland Telefon: +49 (0)89 356 31-0 Fax: +49 (0)89 356 31-3300 E-Mail: isabel.hoyer@kps.com Internet: www.kps.com ISIN: DE000A1A6V48 WKN: A1A6V4

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

597569 01.08.2017

ISIN DE000A1A6V48

AXC0163 2017-08-01/12:56