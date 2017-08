Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Morphosys nach der US-Marktzulassung des Medikaments Tremfya (Guselkumab) gegen Schuppenflechte von 85 auf 90 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Diese Nachricht sei etwas früher als erwartet gekommen, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer Studie am Dienstag. Das befreie den Anlagehintergrund der Aktie deutlich von Risiken, da das Biotech-Unternehmen auf einem erkennbaren Pfad in Richtung nachhaltiger Profitabilität sei. Der Bericht zum zweiten Quartal dürfte indes unspektakulär ausfallen./ck/tav Datum der Analyse: 01.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE0006632003