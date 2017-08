Von Austen Hufford

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Pfizer hat im zweiten Quartal nach einer Veräußerung weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum, den Gewinn aber kräftig gesteigert. Das untere Ende des Gewinnausblicks für das Gesamtjahr hob die Pfizer Inc an.

In den drei Monaten sanken die Einnahmen um 2 Prozent auf 12,9 Milliarden US-Dollar. Pfizer hatte seine Infusionstechnologie-Sparte Hospira Infusion Systems im Februar an die kalifornische ICU Medical verkauft. Der Umsatzbeitrag des Geschäftes fiel nun weg.

Der Nettogewinn stieg dagegen um 50 Prozent auf 3,07 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente der Konzern 0,51 Dollar nach 0,33 Dollar im Vorjahreszeitraum. Bereinigt stieg der Gewinn um 5 Prozent auf 0,67 Dollar je Anteil.

Für das Gesamtjahr rechnet die Pfizer Inc nun mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie zwischen 2,54 und 2,60 Dollar. Zuvor lag das untere Ende der Spanne bei 2,50 Dollar je Anteil. Der Umsatz wird weiter bei 52 bis 54 Milliarden Dollar gesehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 07:05 ET (11:05 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.