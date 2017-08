Die Deutsche Bank hat Compugroup vor den am 3. Agusut erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Vor dem Hintergrund des Starts der digitalen Vernetzung im deutschen Gesundheitswesen (eHealth) vor etwa vier Wochen vergesse so mancher das fortlaufendes Software-Geschäft, über das Compugroup im Wochenverlauf berichten werde, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Dienstag. Das zweite Quartal dürfte ähnlich dem ersten verlaufen sein. Da eHealth-Umsätze sich vor allem im Schlussviertel 2017 bemerkbar machen dürften, rechne er aktuell nicht mit Änderungen der Jahresziele./ck/zb Datum der Analyse: 01.08.2017

