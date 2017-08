Heerlen, Niederlande (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Während ihres Unternehmensbesuchs am 31. Juli 2017 bei DocMorris informierte sich Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries über neue eHealth-Anwendungen. Im Mittelpunkt stand dabei der videobasierte "LiveChat" von DocMorris, mit dessen Hilfe sich Patienten umfassend und diskret von zu Hause aus von den pharmazeutischen Fachkräften der Versandapotheke beraten lassen können. Der "LiveChat" ist der Vorreiter der digitalisierten Beratung in der Telepharmazie in Deutschland. "Wir sind davon überzeugt, dass das Vertrauen in die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft steigt, wenn innovative pharmazeutische Services der Apotheke 4.0 unter Einbindung und zum Nutzen der Menschen eingesetzt werden", erklärt Olaf Heinrich, CEO von DocMorris.



Ende Mai 2017 stellte Brigitte Zypries ihr Eckpunktepapier zur Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft in Berlin vor. Dies war Anlass, sich vor Ort im deutsch-niederländischen Business-Park-Avantis der Städte Aachen und Heerlen über die Strukturen, Abläufe und digitalen Lösungen von Europas größter Versandapotheke zu informieren. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries anlässlich ihres Besuches und Gespräches mit DocMorris-Mitarbeitern: "Die fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitswesen bietet uns die Chance, gerade in ländlichen Regionen die medizinische und pharmazeutische Versorgung der Bevölkerung zu verbessern und zu erleichtern. Unser Ziel muss es daher sein, Hemmnisse weiter abzubauen und Innovationen mehr Luft zum Atmen zu geben, um die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft voranzutreiben."



Vor Ort testete Brigitte Zypries den telepharmazeutischen Beratungsservice "Video-LiveChat". Mit Hilfe des webbasierten "LiveChats" erhalten Apothekenkunden bei ihren persönlichen Fragen rund um die Gesundheit eine audiovisuelle pharmazeutische Beratung, die so in der Branche einmalig ist. Der Service erlaubt dabei die diskrete und geschützte Live-Interaktion zwischen Patient und Apotheker. So kann der Apotheker beispielsweise per Tablet-PC Beipackzettel einblenden sowie bei erklärungsbedürftigen Medikamenten oder medizinischen Geräten - etwa einem Inhalator - Erklärfilme abspielen und die Funktion am 3D-Modell demonstrieren.



Zudem informierte sich die Bundeswirtschaftsministerin über das umfassende Medikationsmanagement von DocMorris, welches als Basis für die Arzneimittelsicherheit für Patienten dient. Schon heute betreut DocMorris zahlreiche Patienten in Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Unternehmen und Krankenkassen in Adhärenz- und Compliance-Programmen. Dabei ermöglichen Innovationen und pharmazeutische Kompetenz in Kombination mit moderner Technologie und Infrastruktur, die Vielfalt an Daten für die Patientinnen und Patienten verfügbar zu machen, um so ihre Lebensqualität zu steigern.



Über DocMorris:



DocMorris ist die bekannteste Apothekenmarke in Deutschland und zugleich Europas größte Versandapotheke mit einem Umsatz von über 331 Millionen Euro im Jahr 2016.



Über 4 Millionen Kunden haben bislang Arzneimittel und Apothekenprodukte bei DocMorris bestellt. Die Versandapotheke steht für sichere, qualitativ hochwertige und flächendeckende pharmazeutische Versorgung. Dafür sorgt ein hochqualifiziertes pharmazeutisches Team von über 90 Apothekern und pharmazeutisch-technischen Assistenten. Als pharmazeutischer Dienstleister entwickelt und realisiert DocMorris spezielle Chroniker-Programme in Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Unternehmen und Krankenkassen.



Die wissenschaftlich fundierte, standardisierte pharmazeutische und individuelle Beratung wird kontinuierlich weiter ausgebaut: neben der Beratung per Telefon, Brief oder E-Mail wird bei DocMorris der Bereich Telepharmazie weiterentwickelt. Die Videoberatung wird beim Medikationsmanagement unterstützen. Dieses innovative Konzept trägt dazu bei, Medikations- oder Einnahmefehler zu vermeiden und ermöglicht, den Kunden an jedem Ort zu jeder Zeit umfassend von Angesicht zu Angesicht zu beraten.



Rund 600 Mitarbeiter arbeiten insgesamt am Erfolg von DocMorris, einem Tochterunternehmen der Schweizer Zur Rose Group AG, mit Sitz im niederländischen Heerlen.



OTS: DocMorris newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28577 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28577.rss2



Pressekontakt: Unternehmenskontakt Versandapotheke DocMorris: Versandapotheke DocMorris Torben Bonnke Director Communication, PR and New Markets Avantisallee 152 NL - 6422 RA Heerlen Telefon: +49 (171) 864 888 1 E-Mail: torben.bonnke@docmorris.de



Pressekontakt: HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH Heimhuder Straße 56 D - 20148 Hamburg Telefon: +49 (40) 36 90 50 34 E-Mail: docmorris@hoschke.de