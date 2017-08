Adler Modemärkte AG: Thomas Freude wird neuer CEO der Adler Modemärkte AG

DGAP-News: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Personalie Adler Modemärkte AG: Thomas Freude wird neuer CEO der Adler Modemärkte AG 01.08.2017 / 14:43

ADLER Vorstand komplettiert: Thomas Freude wird neuer CEO der Adler Modemärkte AG

Haibach bei Aschaffenburg, 1. August 2017: In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Adler Modemärkte AG Herrn Thomas Freude mit Wirkung zum 11. September 2017 als neues Vorstandsmitglied bestellt und zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Herr Freude ist für fünf Jahre bestellt worden und wird insbesondere die Bereiche Strategie, Vertrieb, eCommerce, Marketing, M&A, Expansion und Public Relations verantworten. Bis zum Eintritt von Herrn Freude werden die amtierenden Vorstandsmitglieder Karsten Odemann (CFO) und Andrew Thorndike (COO) die Gesellschaft weiter gemeinsam führen.

"Mit der heutigen Bestellung von Thomas Freude ist der Vorstand der ADLER Modemärkte vollständig und besser aufgestellt, denn je. Alle notwendigen Maßnahmen wurden identifiziert und adressiert und die Gruppe befindet sich auf einem sehr guten Weg, die aktuellen und künftigen Herausforderungen der Einzelhandelsbranche zu meistern. Unsere Bemühungen haben bereits erste Früchte getragen; nach Abschluss des Prozesses wird ADLER effizienter und noch kundenorientierter und damit in der Lage sein, sowohl im stationären Handel als auch im Online-Geschäft auf seine starke Marktposition auszubauen", kommentiert Massimiliano Monti, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Adler Modemärkte AG die Personalie.

Der 56-jährige Thomas Freude war vor seinem Wechsel zu ADLER für rund zehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der Deutschen Telekom tätig. Zuletzt fungierte er bis Ende März 2017 als CEO und Geschäftsführer für den Bereich "Technischer Service" mit mehr als 22.000 Mitarbeitern und täglich 46.000 Kundenkontakten. Dabei war er für ein umfangreiches Transformations- und Wachstumsprogramm verantwortlich. Zuvor war Thomas Freude über mehr als 25 Jahre in verschiedenen Managementpositionen im Einzelhandel aktiv. So leitete er von 2005 bis 2007 als Retail-Experte das globale stationäre Einzelhandelsgeschäft der OTTO Gruppe. Von 2001 bis 2005 war er bei der Karstadt Gruppe unter anderem als Board Member in den Bereichen Marketing, Verkauf und Einkauf tätig. In seinen Jahren bei der Kaufhof AG (1994 bis 2001) war er im Management für die Bereiche Verkauf und als Mode-Koordinator verantwortlich. Davor war er zudem bei Möbel Walther (1992 bis 1994) und der HORTEN AG (1980 bis 1993) beschäftigt, wo er auch seine Ausbildung im Bereich Verwaltung absolvierte. An der renommierten internationalen Business School INSEAD absolvierte er erfolgreich das Programm "Executive Education General Management".

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als CEO der Adler Modemärkte AG. Das Unternehmen verfügt dank seiner einzigartigen Marktpositionierung über große Zukunftspotenziale. Gemeinsam mit meinen beiden Vorstandskollegen werden wir die strategische Transformation von ADLER zu einem modernen und auf allen Vertriebskanälen erfolgreichen Unternehmen vorantreiben und den Konzern wieder auf einen profitablen Wachstumskurs bringen", so der neue CEO der Adler Modemärkte AG Thomas Freude.

Über die Adler Modemärkte AG Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2016 EUR 544,6 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 23,3 Mio. ADLER beschäftigte zum 30. Juni 2017 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 184 Modemärkte, davon 157 in Deutschland, 22 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 60-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

Kontakt:

Adler Modemärkte AG Investor Relations Katrin Schreyer Tel.: +49 6021 633 1828 E-Mail: investorrelations@adler.de

